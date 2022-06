Rede atacadista lançará curso gratuito sobre gestão de padarias e confeitarias - Fernanda Dias

Publicado 20/06/2022 16:53

A rede Assaí Atacadista lançará no dia 28 de junho um curso online e gratuito sobre gestão de padarias e confeitarias. As aulas serão ministradas na plataforma do empreendimento, a Academia Assaí Bons Negócios, para micro e pequenos empreendedores, comerciantes e transformadores.



Dividido em oito módulos, o curso abordará todas as frentes administrativas necessárias para aumentar os resultados do empreendimento, desde o modo de formalizar o negócio até as normas de segurança alimentar que precisam ser cumpridas. As aulas também contarão com dicas para organizar o cardápio e expor os produtos de maneira mais atrativa para os clientes.



Os participantes terão acesso a um material de apoio gratuito e um guia prático sobre fermentos e panificações. Os interessados poderão acompanhar as aulas de modo assíncrono, no dia e horário que preferirem. A iniciativa não tem limite de vagas. Tanto as inscrições quanto o curso serão realizados no site www.academiaassai.com.br.



Mais curso



Nesta segunda-feira (20), o Assaí encerra as inscrições para o curso “Transforme sua ideia em um Plano de Negócio”, realizado em parceria com o Sebrae. A iniciativa, que também é online e gratuita, ensinará como planejar um negócio a partir da ferramenta Canvas, com instruções para que as ideias possam ser organizadas em um plano de negócios prático, estratégico e descomplicado.



Os interessados devem se inscrever até esta segunda-feira (20) no site www.academiaassai.com.br. O curso terá programação ao vivo, via YouTube, na terça (21) e na quarta-feira (22), das 18h às 20h. Aqueles que acompanharem toda a programação receberão um certificado de conclusão.