Rio reúne quase 3,8 mil vagas de emprego, Jovem Aprendiz e estágioReprodução/ Internet

Publicado 20/06/2022 16:04 | Atualizado 20/06/2022 16:19

[email protected]

[email protected]

[email protected]

O Rio de Janeiro reúne nesta semana cerca de 3,8 mil ofertas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz para diferentes níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas com deficiência (PcDs) e garantem salários que variam de R$ 1 mil a R$ 4,5 mil, de acordo com o cargo. Os interessados devem se inscrever pela internet nos endereços eletrônicos específicos de cada recrutadora.A Secretaria de Trabalho e Renda (SMTE) reúne 977 postos de trabalho para as áreas de prestação de serviços, comércio e construção civil. Desse total, 574 vagas são reservadas para pessoas com deficiência.Profissionais com nível Superior incompleto, cursando o 1º ano de letras, pedagogia ou relações internacionais podem se candidatar a uma das 55 vagas para professor de inglês. Além dessa oportunidade, a SMTE oferece 75 vagas para operador de caixa, 65 para repositor, ambas para a filial de São Gonçalo de uma rede de supermercados, e 29 vagas para doméstica nos bairros da Zona Sul, Barra da Tijuca e Recreio.Para os profissionais PcDs, estão disponíveis diversos postos para outra rede de supermercados nas filiais do Recreio, Barra da Tijuca, Zona Sul e Olaria. São 100 vagas para auxiliar de serviços gerais, 100 para auxiliar de cozinha, 60 para repositor e 60 para operador de caixa.As vagas abrangem profissionais de diferentes níveis de escolaridade e os salários variam de R$ 1.212,00 a R$ 3.674,00. Os profissionais com Ensino Fundamental incompleto podem se candidatar as vagas de auxiliar de mecânico de autos e mecânico de autos. Já para quem tem o Fundamental completo as oportunidades são para açougueiro, ajudante de açougueiro, arrumadeira, babá, caseiro, cozinheira, doméstica, motorista CNH B e motorista residencial.Os profissionais com Ensino Médio incompleto têm chances de se candidatar às vagas de auxiliar de cozinha, chefe de depósito e repositor. Já para aqueles que têm Ensino Médio completo as oportunidades são para atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de depósito, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de notas fiscais, chefe de seção hortifruti, conferente de mercadoria, consultor de vendas, cozinheiro industrial, empacotador, fiscal de caixa, fiscal de prevenção de perdas, motorista de van executiva CNH D, operador de caixa, operador de empilhadeira elétrica (curso de empilhadeira atualizado e CNH a partir da categoria B), técnico em enfermagem (coren ativo) e zelador.Para os profissionais com Ensino Superior incompleto as vagas são para analista de desenvolvimento de software, economista sênior, enfermeiro e supervisor de operações (transportadora).Os profissionais com deficiência ou reabilitados pelo INSS que tiverem Ensino Fundamental incompleto podem concorrer às vagas de ASG, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, operador de caixa e repositor. Já aqueles com Fundamental completo podem se candidatar às vagas de maqueiro, porteiro e oficial de limpeza I.Quem tem Ensino Médio completo pode trabalhar como ASG (Hotel), assistente de relacionamento, auxiliar administrativo, auxiliar de lavanderia, auxiliar de saúde bucal, consultor de atendimento ao cliente (consultor de vendas), garçom (hotel), operador de caixa, técnico de enfermagem, técnico em enfermagem urgência e emergência (coren ativo), técnico em farmácia e técnico em saúde bucal.Já aqueles com Superior completo podem trabalhar como assistente social NASF, assistente social urgência e emergência, cirurgião dentista ESF, educador físico NASF, enfermeiro, enfermeiro urgência e emergência, farmacêutico, farmacêutico urgência e emergência, fisioterapeuta NASF, fonoaudiólogo ESF, médico ESF, nutricionista ESF, psicólogo NASF e terapeuta ocupacional.Os interessados devem enviar o currículo para o e-mailou comparecer a um dos Centros Municipais de Emprego, que ficam na Rua Camaragibe, 25, Tijuca; na Avenida Geremário Dantas, 1400 - sala 102, Jacarepaguá; e na Estrada do Dendê, 2080, Ilha do Governador.Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail:ou comparecer ao posto de trabalho com atendimento dedicado a esses profissionais no CIAD Mestre Candeia, que fica na Avenida Presidente Vargas, 1997, Centro.A empresa de soluções em RH Luandre oferece 80 vagas para diferentes cargos, como auxiliar de atendimento auxiliar de logística I, auxiliar administrativo, vendedor, servente, operador jr. atendimento ao cliente, técnico de enfermagem (pronto socorro infantil), técnico de enfermagem (unidade de internação), vigia, técnico em nutrição, fiscal de obras, gerente de loja, técnico de manutenção, vendedor de logística, analista de suprimentos júnior, enfermeiro (unidade de internação), enfermeiro (UI) e enfermeiro (radioterapia). Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br A Comunidade Católica Gerando Vidas oferece 490 vagas para auxiliar de serviços gerais, telemarketing, auxiliar de produção, auxiliar administrativo, auxiliar de serviço operacional, agente fiscal - saneamento, fiscal de obras - saneamento, balconista, vendedor de loja, porteiro, vigia, auxiliar de operações, recepcionista, estágio, entre outras. As inscrições acontecem pelo site portalemprego.com.br. A Fundação Mudes oferece 141 vagas de estágio, nos níveis Superior, Médio e Técnico, com bolsas que podem chegar a R$ 2 mil. No Ensino Superior, as áreas com maior número de vagas são administração (40), comunicação social (30) e engenharia (26). Além dessas carreiras, há vagas para cursos de arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, direito, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação, entre outras. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 11 vagas.Para o Ensino Médio, há 14 vagas no total, além de dez para pessoas com deficiência (PcDs). Também há oportunidades para cursos técnicos, que somam 25 vagas, sendo técnico cinco para administração e quatro para eletrônica. No site da Mudes é possível encontrar outras oportunidades para técnico em turismo, técnico em estruturas navais, técnico em segurança do trabalho, entre outras.Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos são feitos de maneira remota, por meio do nosso site https://www.mudes.org.br/ . Em caso de dúvidas sobre o processo seletivo, os candidatos devem entrar em contato pelo e-mail, pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) reúne 2.107 vagas de estágio e Jovem Aprendiz para diferentes regiões do estado. Só para os profissionais de Ensino Superior são 1.185 oportunidades. Em Barra Mansa, há 72 vagas para administração, duas para comunicação social, cinco para construção civil, quatro para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, uma para design, três para informática, doze para jurídico, uma para letras, uma para marketing e uma para produção mecânica.Já em Campos, são dez oportunidades para administração, uma para agropecuária, duas para arquitetura e urbanismo, duas para comunicação social, quatro para construção civil, oito para ciências contábeis, vinte para educação, uma para engenharia ambiental, uma para esportes, uma para história, 14 para jurídico, uma para meio ambiente, três para psicologia e quatro para serviço social.Em Duque de Caxias, cinco para administração, uma para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, uma para informática, uma para jurídico, uma para marketing e uma para química. Já em Macaé, há oito vagas para administração, uma para comunicação social, oito para educação, duas para informática, três para marketing e uma para construção civil.Já Niterói oferece 21 vagas para administração, duas para comunicação social, duas para construção civil, três para ciências contábeis, 15 para educação, uma para elétrica-eletrônica, uma para esportes, uma para farmácia, uma para informática, duas para jurídico, uma para marketing, duas para psicologia, cinco para letras, uma para produção mecânica e uma para turismo/lazer.Em Nova Friburgo, há três oportunidades para administração, seis para educação, duas para informática, uma para química, uma para turismo e lazer e uma para ciências contábeis. Em Nova Iguaçu, há 20 vagas para administração, oito para comunicação social, quatro para construção civil, uma para educação, seis para esportes, duas para informática, quatro para jurídico, duas para marketing, uma para meio ambiente e uma para produção mecânica.Em Petrópolis há 24 vagas para administração, uma para arquitetura e urbanismo, uma para comunicação social, cinco para construção civil, quatro para ciências contábeis, nove para educação, uma para elétrica-eletrônica, duas para informática, duas para licenciatura, duas para marketing, uma para nutrição, uma para produção mecânica, uma para saúde e três para turismo e lazer.Em Resende, há duas vagas para administração, uma para comunicação social, uma para ciências contábeis, quatro para educação e uma para licenciatura.Já no Rio de Janeiro, há 204 ofertas de estágio para administração, duas para artes, seis para biblioteconomia, 12 para ciências econômicas, cinco para comércio exterior, 34 para comunicação social, 25 para construção civil, 22 para ciências contábeis, seis para design, 27 para educação, 12 para elétrica-eletrônica, quatro para esportes, 33 para gastronomia, uma para geomática, 37 para informática, 22 para jurídico, cinco para letras, 17 para marketing e uma para meio ambiente.