Universidade abre 21 vagas de estágio para todos os cursos de graduação

Publicado 21/06/2022 16:16

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) está com 21 vagas de estágio abertas para estudantes de qualquer curso de graduação que desejarem fazer parte do dFuture, novo Programa de Inovação Tecnológica (PIT) do Ecoa PUC-Rio. Com duração de seis meses, o projeto de formação e cocriação multidisciplinar propõe aos estudantes o desenvolvimento de soluções inovadoras, a partir da exploração do empreendedorismo, do mundo digital e da tecnologia.