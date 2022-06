Light abre inscrições para Programa de Estágio; Bolsa-auxílio é de R$ 1.350 - Divulgação / Light

Publicado 22/06/2022 15:56 | Atualizado 22/06/2022 16:00

Rio - A Light está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio. Os candidatos podem se inscrever até 6 de julho e precisam estar cursando o ensino superior (faltando de um a dois anos para concluir) em cursos de Administração, Economia, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica e Engenharia Química.

O programa de estágio proposto pela Light oferece oportunidades para que o estudante se aperfeiçoe profissionalmente, onde será orientado e receberá acompanhamento. Nele, o estagiário terá a oportunidade de aprender sobre Gestão da Qualidade, participando ativamente da Revisão dos Procedimentos e do Gerenciamento da Rotina, além de entendimento sobre Gerenciamento pelas Diretrizes.

Ao todo, serão ofertadas 28 vagas para o programa, que tem duração máxima de 24 meses para os estudantes selecionados e oferece bolsa auxílio no valor de R$ 1350. Os candidatos interessados no estágio da Light e que atendem aos requisitos exigidos pela empresa, podem realizar a inscrição por meio do link https://talentoslight.gupy.io/jobs/2181058

Requisitos e qualificações

- Estar cursando (faltando de um a dois anos para concluir) ensino superior em um dos cursos de: Administração, Economia, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica e Engenharia Química;

- Ter disponibilidade para estagiar 6 horas diárias.

O que será um diferencial

- Conhecimento em Excel Intermediário;

- Conhecimento em Power Point Intermediário;

- Comunicação oral e escrita.

Quais serão principais desafios

- Contribuir na implantação do processo de gerenciamento da rotina na companhia;

- Apoiar na descrição do negócio da área;

- Apoiar no mapeamento dos produtos da área e seus respectivos processos;

- Apoiar a priorização junto ao gestor dos processos levantados;

- Elaborar fluxogramas de processo;

- Elaborar procedimentos operacionais padrão para as atividades críticas;

- Realizar o cadastro dos itens elaborados no sistema.

Informações adicionais

Benefícios:

- Bolsa Auxílio (R$ 1350,00);

- Plano de Saúde;

- Auxílio transporte;

- Seguro de Vida;

- Programa de desenvolvimento estruturado