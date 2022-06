O programa Reação Offshore capacitará 190 técnicos para o setor de petróleo e gás - Divulgação

Publicado 24/06/2022 16:07

A Firjan Senai capacitará profissionais para o mercado de petróleo e gás, por meio de uma parceria com os Institutos Todos na Luta e Reação, que se uniram para lançar o programa educacional o Reação Offshore — Academia de Talentos. As inscrições para o processo de seleção estão abertas e devem ser feitas no site do programa www.reacaooffshore.com.br até o dia 3 de julho. Inicialmente, são 190 vagas. Os estudantes classificados receberão uma bolsa no valor de R$ 600 mensais.



Os únicos requisitos são: que o candidatos tenha mais de 18 anos e concluído o ensino médio técnico em Mecânica, Automação Industrial, Instrumentação, Química, Petroquímica, Eletrotécnica e/ou Eletrônica, no período compreendido de janeiro de 2009 até a data de encerramento das inscrições do processo seletivo. As aulas começarão no dia 26 de julho e seguem até o dia 12 de novembro.



O curso acontecerá nas unidades unidades da Firjan Senai de Benfica, Duque de Caxias, Macaé e Campos de Goytacazes. A grade curricular prevê conteúdos técnicos e socioemocionais. As aulas serão presenciais, de segunda a sábado, com turmas pela manhã, tarde e noite, pelo período de 4h.



Responsável pela formação profissional integrante do projeto Reação Offshore, a Firjan Senai entrará com sua metodologia de formação profissional, estrutura das unidades envolvidas, tanto de laboratórios quanto de instrutores. Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan Senai, destacou que a instituição, atenta às demandas do mercado de trabalho, firma mais uma parceria para formar profissionais qualificados para atuação no setor de petróleo e gás.

O Reação Offshore busca formar mão de obra especializada para ingressar no mercado de trabalho e contribuir com o desenvolvimento do segmento de óleo e gás, que segue aquecido e demanda profissionais capacitados. para as vagas que não param de surgir.



