Há vagas disponíveis em lojas no Rio de Janeiro e em outras sete cidades fluminensesCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 24/06/2022 13:19

Para quem busca emprego, o setor de supermercados tem uma boa notícia. As redes supermercadistas no Estado do Rio estão com mais de 100 vagas abertas. As oportunidades são para cargos como promotor de vendas, repositor, vendedor, auxiliar de carregamento, confeiteiro, operador de caixa, açougueiro, padeiro, motorista, auxiliar de cozinha, balconista, fiscal, entre dezenas de outras ocupações. Também há vagas específicas para pessoas com deficiência e jovem aprendiz. Os postos de trabalho estão distribuídos por lojas no Rio de Janeiro, em Três Rios, Resende, Teresópolis, Niterói, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo.

Para facilitar a busca pelos empregos, a Associação de Supermercados do Estado do Rio de

Janeiro (Asserj) disponibiliza em seu site uma relação dos mercados com vagas abertas e

daqueles que estão recebendo currículos ou fazem cadastro de reserva. São 27

estabelecimentos com lojas em diversas regiões do estado.

Em abril, os supermercados voltaram a contratar, registrando a abertura de 591 postos no

estado. De acordo com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

(Caged), o Rio de Janeiro foi o segundo estado que mais abriu postos de trabalho no Brasil, com

22.403 vagas no mês de abril.

Segundo o presidente da Asserj, Fábio Queiróz, a tendência é de otimismo. “O setor de

supermercados é uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho. Durante a

pandemia, foi um dos setores que mais contratou no estado e, nos últimos meses, mesmo com

as adversidades econômicas, estamos gerando vagas. Este é um bom momento para os jovens

que estão em busca do primeiro emprego ou para quem está em busca de recolocação”,

comentou.

Para encontrar os supermercados e acessar as vagas, basta entrar no site da Asserj:

https://lp.asserj.com.br/vagas-de-emprego