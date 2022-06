Empresa do setor de óleo e gás está com vagas abertas para estágio - Divulgação

Empresa do setor de óleo e gás está com vagas abertas para estágioDivulgação

Publicado 23/06/2022 10:40 | Atualizado 23/06/2022 12:38

Rio – As inscrições para o programa de estágio da Ocyan, empresa do setor de óleo e gás, terminam na próxima terça-feira, 28. Ao todo serão 13 vagas para cursos de Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Comunicação Social, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Gestão de Recursos Humanos, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia Naval. A atuação será no escritório da empresa na cidade do Rio, e em Macaé (RJ). As inscrições poderão ser feitas no site da empresa em Nossa Gente ( ocyan-sa.com

O processo seletivo será feito por meio de entrevista com a liderança às cegas (quando o candidato não é previamente identificado), etapas de testes online e prova de inglês, sendo que nesse caso será em caráter não eliminatório, mas apenas para balizamento do nível do estudante com relação ao idioma. Haverá também triagem de currículos e dinâmicas online em grupo.

A admissão dos selecionados no Programa de Estágio está prevista para início em agosto desse ano, com carga horária de 6h/dia e duração de até dois anos. Entre os benefícios para os estudantes, estão a bolsa-estágio, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, plano de saúde e odontológico. Os interessados devem ter como previsão de formatura entre julho e agosto de 2024, preferencialmente.