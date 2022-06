Vagas são para gerente, subgerente e promotor de vendas - Divulgação

Publicado 23/06/2022 08:32 | Atualizado 23/06/2022 08:49

A Casa&Vídeo está com vagas abertas para atuação no Rio de Janeiro, na loja de Barra do Piraí. As oportunidades são para as funções de gerente de loja, subgerente e promotor de vendas. Os interessados devem acessar o site e inscrever-se nas oportunidades com "Rio de Janeiro" no nome.



A companhia conta com cerca de 3 mil colaboradores e mais de 200 lojas na região Sudeste e se denomina como uma empresa diversa e inclusiva. Segundo a Casa&Vídeo, o objetivo é buscar candidatos com vontade de crescer e se desenvolver para fazer parte do time de talentos.