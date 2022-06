Entidade beneficente oferece 180 vagas para cursos nas áreas de tecnologia e administração para PcD e jovens - Rodrigo Rodrigues / IOS

Publicado 27/06/2022 17:35

O Instituto da Oportunidade Social (IOS) está com 180 vagas abertas para os cursos gratuitos de formação profissional em tecnologia e administração. A iniciativa é voltada para jovens de 15 a 24 anos e pessoas com deficiência (PcDs) maiores de 16 anos, sem limite de idade.

O curso também inclui workshops e oficinas voltadas à empregabilidade, cidadania e comportamento (Soft Skills). Para participar é necessário estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio na rede pública e se inscrever até o dia 1° de agosto no site do IOS https://ios.org.br/inscricao/ . Não é preciso ter conhecimento prévio.

Disponível em três modalidades, os cursos são presenciais, com duração de seis meses. Ao longo desse período, o aluno aprende conceitos e práticas de vivência corporativa, como elaboração de e-mails, apresentações, participações em reuniões, visão do negócio e desenvolvimento de briefing de um produto.

Os participantes que optarem pelo curso de gestão empresarial serão preparados para atuar nas áreas administrativas. As aulas serão ministradas na unidade de Realengo. Também na unidade de Realengo o IOS oferece o curso fluência digital, que ensina estudantes a desenvolver tarefas que utilizam a informática como principal ferramenta. Eles também aprendem metodologias ágeis e suas aplicações.

Na unidade de Bonsucesso, a entidade oferece o curso de suporte em TI, que aborda conteúdos de tecnologia, informática, sistemas operacionais, instalações e reparos. A iniciativa também oferece conteúdos de comunicação e expressão, cálculo matemático, comportamento, cidadania e empregabilidade.

Os alunos que concluírem os cursos poderão participar do programa IOS de Oportunidades, que nos primeiros três anos após a formação ajuda o estudante a encontrar emprego em empresas parceiras do IOS. Além disso, o projeto ajuda na busca de vagas em instituições acadêmicas parceiras para formação universitária.

As unidades do IOS no Rio de Janeiro ficam na Unisuam (Avenida Paris, 72, Bonsucesso | 21 99512-3276) e na Universidade Castelo Branco (Avenida de Santa Cruz, 1631, Realengo | Telefone: 21 99969-6642).