Instituto Zeca Pagodinho oferece 72 vagas em cursos gratuitos de gastronomia - Reprodução

Publicado 27/06/2022 20:22 | Atualizado 27/06/2022 20:28

Rio - O Instituto Zeca Pagodinho está oferecendo 72 vagas em cursos gratuitos de gastronomia. A iniciativa é feita em parceria com o Senac na Comunidade, projeto responsável pela formação profissional de jovens e adultos, que contribui para o desenvolvimento socioeconômico, através da atuação integrada com instituições do terceiro setor em regiões de vulnerabilidade do Estado do Rio de Janeiro.

As inscrições serão realizadas até o fechamento das vagas. Os interessados precisam ligar para (21) 2679-1254 ou (21) 99712-7034. Através destes números, é possível saber o que é necessário para efetuar as inscrições.

Entre as vagas, há 36 para o curso Salgados para festa, que tem o objetgivo de ensinar a fazer salgados, mini sanduíches e canapés para eventos. O curso tem carga horária de 24 horas e para se inscrever é preciso ter 16 anos e ensino fundamental completo.



Há também 18 vagas para Cake Design, curso que ensina a aplicar design em bolos. Neste caso, a cargan horária é de 40 horas e os requisitos são: ter 18 anos e ensino fundamental completo.

Por último, há 18 oportunidades para o curso de Hambúrguer gourmet, que tem como objetivo ensinar técnicas para o preparo de blends de carne, molhos e acompanhamentos para hambúrguer gourmet. A caga horária é de 16 horas e para se inscrever é preciso ter 16 anos. Não há requisitos de escolaridade.