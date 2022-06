Lote pode ser consultado por meio da página da Receita Federal - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Lote pode ser consultado por meio da página da Receita FederalMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 30/06/2022 07:33 | Atualizado 30/06/2022 07:35

Contribuintes recebem nesta quinta-feira, 30, o segundo lote da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2022. Os valores serão depositados pela Receita Federal a 4.250.448 pessoas, o equivalente a R$ 6,3 bilhões. Desse total, 2.776.808 são não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até 19 de março deste ano.

De acordo com a autarquia, os demais contribuintes têm prioridade legal, sendo 87.401 idosos acima de 80 anos; 675.495 entre 60 e 79 anos; 48.913 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 661.831 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. O lote pago nesta quinta também contemplará restituições de anos anteriores.

O prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física se encerrou no dia 31 de maio. A data, anteriormente prevista para 29 de abril foi adiada com o objetivo de diminuir os efeitos da pandemia de covid-19 que pudessem prejudicar o envio, como atraso na obtenção de comprovantes. Apesar do adiamento, o calendário original de restituição foi mantido, com cinco lotes a serem pagos entre maio e setembro, sempre no último dia útil de cada mês.



Contribuintes podem consultar o saldo de restituição no site da Receita Federal, no campo Meu Imposto de Renda e, em seguida, Consultar Restituição. A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS.