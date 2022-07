O objetivo é recuperar a imagem positiva do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 04/07/2022 17:09 | Atualizado 04/07/2022 17:28

A Firjan criou o projeto Soft Power Rio, que tem como objetivo recuperar a imagem positiva do Rio de Janeiro pe criar um ambiente favorável aos negócios e ao retorno dos investimentos. A proposta consiste em elevar o poder de influência do Estado, por meio de sua cultura, para atrair visitantes e investidores.

Segundo o presidente do Conselho de Indústria Criativa da Firjan, Leonardo Edde, nos estudos internacionais o Brasil apresenta índices positivos relacionados à receptividade, por ser um país festeiro e amigável. Porém, referências como “jeitinho brasileiro” e “malandragem carioca” contribuem para um efeito reverso do Soft Power.

“Isso acaba trazendo uma percepção negativa, que é uma imagem de corrupção, malandragem, jeitinho nos negócios, serviços e outro”, ressaltou.

Como um dos cartões postais do Brasil, o Rio de Janeiro é o foco do projeto, visando a aumentar a autoestima do cidadão, produtores cariocas e fluminenses e, com isso, potencializar o ecossistema do Rio. “O Rio já tem a sua marca afetada por muitas coisas, como a violência, a corrupção e o jeitinho. Mas estamos trabalhando para transformar todos os ativos positivos do Rio de Janeiro para potencializar o Soft Power”, destacou Edde.

O projeto conta com a participação de empresários fluminenses . Eles planejas ações ações para promover segurança jurídica, governança, incentivos, infraestrutura e formação.

A Firjan divulgará nesta terça-feira, 5, o Mapeamento da Indústria Criativa, que mostrará os principais indicadores do setor entre 2017 e 2020, tais como economia criativa sob a ótica da produção e do mercado de trabalho, panoramas estaduais, análises temáticas, além do rol de profissões criativas em alta.