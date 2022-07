Prefeitura do Rio apresenta balanço do programa Reviver Centro na sede do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro (Sinduscon-Rio). Participaram o o secretário de coordenação governamental (SMCG), Jorge Arraes, o presidente da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar), Gustavo Guerrante, o secretário municipal de Planejamento Urbano (SMPU), Washington Fajardo, a secretária municipal de fazenda e planejamento (SMFP), Andrea Senko, o presidente do Sinduscon-Rio, Claudio Hermolin e o presidente da Ademi-RJ, Marcos Saceanu. - Sandro Vox/Agência O Dia

Prefeitura do Rio apresenta balanço do programa Reviver Centro na sede do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro (Sinduscon-Rio). Participaram o o secretário de coordenação governamental (SMCG), Jorge Arraes, o presidente da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar), Gustavo Guerrante, o secretário municipal de Planejamento Urbano (SMPU), Washington Fajardo, a secretária municipal de fazenda e planejamento (SMFP), Andrea Senko, o presidente do Sinduscon-Rio, Claudio Hermolin e o presidente da Ademi-RJ, Marcos Saceanu. Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 11/07/2022 15:10 | Atualizado 11/07/2022 15:35

Rio - Os servidores do município do Rio terão acesso a uma carta especial de crédito para aquisição de imóveis no Centro do Rio. A ajuda foi anunciada pela Prefeitura do Rio, nesta segunda-feira (11), e deve garantir taxas de juros mais baixas, zero administração e crédito de até 100% do valor do imóvel para os funcionários públicos na compra de imóveis na região central.



Chamado de Crédito Imobiliário Reviver Centro, o programa deve reservar ao menos 60% das unidades dos empreendimentos que aderirem ao plano urbano Reviver Centro. "A prefeitura fomentará a demanda pelos empreendimentos, disponibilizando ao servidor público, por meio do Previ-Rio, financiamento imobiliário com condições diferenciadas de mercado", diz comunicado da prefeitura.



A ideia é garantir facilidade no financiamento para mais de 100 mil servidores municipais, com taxas de juros mais baixas, zero taxa de administração, crédito de até 100% do valor do imóvel e maior agilidade no processo de documentação.