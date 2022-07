Fecomércio RJ assina Convenção Coletiva de Trabalho, que também garante ajuda de custo e dinheiro para alimentação nos trabalhos aos sábados - Anna Bizon/Freepik

Fecomércio RJ assina Convenção Coletiva de Trabalho, que também garante ajuda de custo e dinheiro para alimentação nos trabalhos aos sábadosAnna Bizon/Freepik

Publicado 19/07/2022 12:52

A Fecomércio RJ e o Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio assinaram na sexta-feira (15) a Convenção Coletiva de Trabalho das categorias não organizadas em sindicatos no município do Rio. Com a decisão, os empregados terão aumento de R$ 65, passando a receber R$ 1.439 entre 1º de setembro de 2022 e abril de 2023.



Têm direito ao novo piso, funcionários que recebem salário fixo, com tarefas pertinentes ao comércio de varejo, profissionais que atuam em escritório e operador de telemarketing e similares com atribuição de vendas.



Os comissionistas passam a ter a garantia mínima de R$ 1.510 em agosto e de R$ 1.582 entre 1º de setembro de 2022 e abril de 2023. Já os empregados admitidos em período de experiência de 90 dias terão piso de R$ 1.294 entre de 1º de setembro de 2022 e abril de 2023.



Ajuda de custo e alimentação

A convenção também garantiu aos vendedores comissionados puros uma ajuda de custo de R$ 33 por mês. Para qualquer trabalho aos sábados a partir das 14h30, os empregados receberão R$ 27,50 para o lanche, e a partir das 18h30, o mesmo valor para o jantar. As empresas que oferecem ticket alimentação ou alimentação in natura aos seus funcionários estão isentas de pagar os valores para lanche e jantar.