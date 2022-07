Durante a ação do Procon-RJ, o inadimplente poderá renegociar dívidas com concessionárias de serviços públicos - Divulgação

Publicado 24/07/2022 14:37 | Atualizado 24/07/2022 14:43

O Procon Estadual retoma, nesta segunda-feira, 25, o atendimento para renegociação de dívidas. Desta vez, os inadimplentes com contas em atraso das concessionárias de serviços públicos poderão obter descontos especiais ou o parcelamento do valor total das dívidas. A distribuição de senhas ocorre das 10h às 14h, na sede da autarquia, no Centro do Rio.



Além disso, com a negociação, os inadimplentes terão os nomes excluídos dos serviços de proteção ao crédito já no pagamento da primeira parcela do acordo. Com o nome limpo, a pessoa pode voltar ao mercado de consumo.

Dados oficiais apontam que de 2020 até este ano, foram cerca de 18 mil consumidores atendidos em 15 ações com bancos, empresas de telefonia e concessionárias de serviços públicos. A ação de negociação de débitos está programada para acontecer na sede do órgão, no Centro do Rio.

Esta é a segunda semana da ação implementada pelo Procon Estadual. Na primeira, os inadimplentes puderam renegociar débitos com bancos e instituições financeiras. A partir desta segunda, será a vez dos clientes de concessionárias de serviços.

De segunda, 25, até sexta-feira, 29, os consumidores poderão negociar dívidas com as seguintes concessionárias de serviços públicos: Naturgy, Light, Cedae, Zona Oeste, Enel, Grupo Águas do Brasil (Juturnaíba e Niterói), Águas do Rio e Iguá.



A terceira semana da ação, de 1 a 5 de agosto, será dedicada à renegociação de dívidas com as empresas de telefonia, TV a cabo e internet.



Vantagens



Para participar da ação, as empresas registram em documento as vantagens que serão oferecidas aos consumidores e se comprometem a fechar acordos mais vantajosos do que as propostas de negociação feitas por agências ou escritórios de cobrança.



Veja algumas das vantagens já registradas pelas empresas:



• Enel – atenderá somente os casos de dívidas com atrasos superiores a 90 dias O pagamento poderá ser parcelado em 24 vezes, sem entrada para consumidores residenciais e rurais. A empresa faz apenas uma restrição: consumidores que tiverem parcelamento vigente celebrado nos últimos 90 dias não poderão participar da renegociação.



• Águas do Rio – atenderá esclarecendo dúvidas sobre forma de pagamento, vistorias, procedimentos comerciais e fará negociação de débitos.



• Cedae – esclarecerá dúvidas sobre cobranças e procedimentos comerciais, solicitação de vistorias, além de negociar contas em atraso.



• Zona Oeste– oferece descontos de até 30% para parcelamentos em seis vezes, abatimento de até 15% para parcelamentos em dez vezes; até 10% quem dividir o débito entre 16 e 34 parcelas, além de abatimento de até 5% nos parcelamentos entre 34 e 48 vezes.



• Iguá: Para dívidas com atraso de até 60 dias, haverá isenção de 100% de juros e multa por atraso, com entrada de 30% e divisão do débito em, no máximo, 12 vezes, desde que a parcela tenha valor mínimo de a R$20. Para aqueles inadimplentes com atraso entre 61 e 120 dias, a empresa oferece isenção de 100% de juros e multa por atraso, entrada de 30% e parcelamento máximo em até 15 vezes, mantendo o valor mínimo de R$20. Já os clientes em atraso há mais de 120 dias, mantém-se a isenção de 100% de juros e multa, entrada de 30% e parcelamento máximo em até 20 vezes, também com valor mínimo de R$20,00 por parcela.