Cassiano Scarambone, CEO da Take4Content, e o youtuber do Luccas Neto - Divulgação

Publicado 25/07/2022 13:41 | Atualizado 25/07/2022 13:48

A Take4Content, através de seu recém-criado núcleo financeiro, a Take4Capital (T4C), anuncia a aquisição de parte da empresa Luccas Toon Studios, empresa de Luccas Neto. A operação realizada, baseada em um valuation superior a R$ 300 milhões, é a maior já realizada com um youtuber brasileiro, e, com ela, a Take4Capital dá a largada em direção à criação de sua MCN (Multi Channel Network), enquanto a empresa de Luccas Neto ganha mais estrutura para se tornar o maior estúdio de conteúdos infanto-juvenil do Brasil.



Divulgação

Luccas Neto, que hoje é ator, diretor, roteirista e empresário, é um fenômeno. É dono do maior canal infantil do YouTube no Brasil e o maior canal de marcas infantis variadas no mundo, contando com 50 milhões de seguidores e mais de 30 bilhões de views. Sua empresa é dona de 14 canais, além de gerenciar todas as propriedades de sua marca. Só em filmes, já foram produzidos 13, todos no top 10 dos filmes mais vistos na Netflix. No total, são 14 canais de entretenimento, filmes para a Netflix, VOD, TVOD, cinema, shows, mais de 170 produtos licenciados, e não para por aí.



A Luccas Toon Studios vem se consolidando como o maior estúdio brasileiro de conteúdo infanto juvenil, com 6 horas de produção de conteúdo inédito todos os dias e uma equipe de mais de 60 pessoas para rodar cada episódio. Atualmente, os estúdios contam com 3 prédios com mais de 4 mil metros quadrados somados.



"É uma verdadeira fábrica de criação de marcas, e essas propriedades intelectuais são exploradas com centenas de produtos licenciados, shows e filmes", explica Luccas Neto. Os números do mundo de magia e fantasia criado pelo empresário são avassaladores, e para chegar nesse nível, ele investiu muito em educação, contando com uma mega equipe de pedagogos.



Já a Take4Capital foi criada como braço financeiro da Take4Content - empresa de curadoria, criação e produção de conteúdo multiplataforma comandada por Cassiano Scarambone, que há um ano fez um movimento estratégico na direção de criar a primeira MCN digital Brasileira, comprando participação de grandes hubs de mídia digital do mercado.



"Luccas Neto, na minha visão maior gênio do digital brasileiro e um dos maiores do mundo, é a grande estrela de nossa constelação. A visão dele será fundamental no sucesso da Take4Capital", comenta Cassiano Scarambone, CEO da Take4Content e da Take4Capital.



O merge trará grande sinergia para ambas as empresas. A Take4Capital dá o seu principal passo na criação da MCN, e passa a ser detentora de uma parte da maior empresa brasileira de conteúdo infantil-juvenil, enquanto Luccas Neto passa a ser sócio da Take4Capital e se torna peça fundamental na parte estratégica e criativa da empresa.



"Compramos o maior na largada. A aquisição de parte da Luccas Toon Studios é resultado de uma negociação de 11 meses, e é o primeiro passo para adquirirmos outras grandes empresas ligadas ao universo digital", destaca Cassiano Scarambone, ao lembrar que, recentemente, a Take4Capital adquiriu 50% do canal Você Sabia Plus, que se transformou em Você Sabia Games.

"A nossa proposta é comprar participações de canais digitais relevantes de diferentes áreas e, com isso, criar uma audiência gigante, gerando um poder de influência igualmente grande", afirma Scarambone, ao observar que, embora o conceito de MCN já seja conhecido, o modelo montado pela Take4Capital é disruptivo e inovador.



Luccas Neto, considerado um ídolo pelas crianças, também destaca os benefícios da associação. "Nossos canais somados atingem 50 milhões de pessoas no Brasil todos os meses. Agora é a hora de voar mais alto, vamos investir pesado na empresa para garantir um crescimento robusto. Para isso, a entrada de um novo sócio como a Take4 dá e estrutura para essa expansão e estamos focados em um IPO", antecipa o empreendedor.



O crescimento das redes sociais é um movimento global, e que só tende a evoluir. Alguns influenciadores, como Luccas Neto, conquistaram maior influência e alcance em seus segmentos do que a audiência das emissoras de TV e acabaram virando grandes grupos empresariais com desdobramentos em várias áreas e faturamentos bem relevantes. A popularização da produção de conteúdo e a mudança da forma de distribuição estão transformando a história da comunicação, quebrando paradigmas e fortalecendo o marketing de influência. "Essa mudança de status quo é a nova realidade mundial e, baseados nisso, resolvemos criar nossa MCN Digital e iniciar a operação com um canal de expressão não só no Brasil, mas internacional", acrescenta Scarambone.



Sobre a Take4 Content







Contando com quatro núcleos - FILMS (produção e pós-produção audiovisual), CHANNELS (canais de conteúdo para o YouTube), IDEAS (núcleo de criação cuja atuação mais se aproxima de uma agência) e CONCEPT (incubadora e desenvolvedora de soluções), a Take4Content destaca-se por não só criar, mas também produzir os conteúdos para as diferentes plataformas, e por atuar em todas as disciplinas do marketing digital.



A Take4Content tem obtido resultados extraordinários para seus clientes, inclusive a partir de uma distribuição adequada e assertiva dos investimentos disponibilizados, aspecto fundamental para superar as metas previstas pelo cliente. A visão que norteia sua atuação, é a de que as marcas precisam ouvir mais seus clientes, e buscar as mídias e estratégias que efetivamente podem dar resultado, pois considera isto fundamental no momento que ações focadas na veiculação de campanhas na TV, para promover atributos das marcas, perdem relevância.



Ao desenvolver as estratégias para seus clientes, a Take4Content faz uma imersão na marca em todo o ambiente digital para entender e definir o seu público, suas áreas de interesse, faixa etária, hábitos de compra e veículos de interesse, entre outros. São ferramentas digitais que trazem um nível de informação grande e detalhado que até as palavras de interesse desse público, a análise da personalidade e a forma com ele consome são mapeadas. Essa análise é fundamental para a criação do conteúdo e torna-se um diferencial na hora da performance. Na visão da Take4Content, hoje é impossível pensar em criação de conteúdo e performance de outra forma.



Para mais informação, acesse: http://take4content.com/