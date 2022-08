Saque já está disponível - Reprodução

Publicado 02/08/2022 14:41 | Atualizado 02/08/2022 14:47

O trabalhador que faz aniversário em agosto já pode resgatar o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os valores foram depositados nesta segunda-feira (10) e o dinheiro ficará disponível por três meses a contar do primeiro dia útil do mês de nascimento do beneficiário. A medida é opcional e utiliza o saldo das contas ativas e inativas do FGTS, anualmente.

O saque aniversário já foi utilizado por mais de 21 milhões de trabalhadores, resgatando cerca de R$ 31 bilhões. A Lei que dá direito ao benefício foi instituída em 2020 e na época, 9,7 milhões de pessoas aderiram ao saque. Em 2021 foram 9,8 milhões que optaram pela modalidade.



Aqueles que não optarem pela modalidade, seguem com o saque-rescisão, padrão do FGTS. Nestes casos, o trabalhador recebe o saque integral da conta mais a multa rescisória, quando devida. Ao escolher a opção do aniversário, esse valor é retirado anualmente e em caso de demissão, o funcionário terá direito apenas à multa de 40% paga pela empresa.