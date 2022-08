Valores serão depositados nesta quinta-feira - Reprodução

Publicado 04/08/2022 08:35

Aposentados e pensionistas do do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganham mais de um salário mínimo e tenham cartão de final 4 e 9 recebem nesta quinta-feira, 04, os benefícios referentes ao mês de julho. Os pagamentos foram iniciados no último dia 25.

Até o momento, receberam o benefício aqueles que recebem um salário mínimo e contam com o cartão de final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quem recebo mais de um salário mínimo e que têm 1, 2, 3, 6, 7 e 8 como final do cartão também já tiveram os valores liberados. Os demais beneficiários receberão até a sexta-feira, 05.

Segundo dados oficiais, cerca de 36 milhões de pessoas recebem o benefício do INSS. Mais de 60% desses tem direito a um salário mínimo. Há três maneiras de consultar o benefício, uma delas, através da central 135. Basta informar o CPF e confirmar alguns detalhes cadastrais. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h;

Também é possível acessar as informações através do site ou aplicativo “Meu INSS”. Após fazer login, clique em "Extrato de Pagamento" na tela inicial.