Os ônibus elétricos da Marcopolo serão fabricados em Caxias do SulMarcopolo/Divulgação

Publicado 09/08/2022 15:29

A Marcopolo anunciou nesta terça-feira, 9, que vai iniciar neste mês a produção em série de ônibus elétricos. O modelo será o primeiro 100% elétrico com chassi próprio da fabricante de carrocerias. O anúncio foi feito durante a Lat.Bus 2022, feira na zona sul de São Paulo que reúne montadoras de ônibus.

Até o fim do ano, a Marcopolo espera produzir 30 ônibus elétricos em diferentes configurações. A empresa já tem mais de 350 ônibus elétricos e híbridos em circulação em países como Argentina, Colômbia, Austrália e Índia, além do Brasil, porém os chassis desses veículos são produzidos por montadoras.

Os primeiros ônibus elétricos totalmente produzidos pela Marcopolo serão fabricados no parque industrial da empresa em Caxias do Sul (RS), com baterias importadas da China. Desde outubro, o modelo está sendo testado, tendo desempenho avaliado em trajeto curto, e sem passageiros, no centro de Santo André, no ABC paulista.