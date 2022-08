Soja representa 45,1% dos grãos produzidos no país - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Soja representa 45,1% dos grãos produzidos no paísMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 11/08/2022 11:21

O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de julho, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirmou a quebra de safra de soja em 2022, mas fez um pequeno ajuste em relação a estimativa de junho. No LSPA do mês passado, o IBGE projeta safra de 118,8 milhões de toneladas de soja, tombo de 12,0% ante 2021 e alta de 0,7% em relação ao projetado em junho.

A área colhida foi estimada em 40,8 milhões de hectares, aumento de 4,6% frente a 2021, e de 0,2% em relação ao mês anterior, informou o IBGE. Com isso, haverá queda de 15,9% no rendimento médio ante 2021.

"A participação da soja no volume total de cereais, leguminosas e oleaginosas produzidos no País, em 2022, foi de 45,1% permanecendo como o grão de maior peso no grupo", diz a nota do IBGE.

Outros itens

A produção de arroz em 2022 deverá ficar em 10,6 milhões de toneladas, queda de 8,5% ante 2021, segundo o LSPA de julho. Já a área do arroz recuou 2,7% em relação a 2021, conforme o LSPA de julho.

A produção de trigo deverá ficar em 9,7 milhões, segundo os dados de julho. Houve alta de 9,3% em relação à projeção do LSPA de junho. Se confirmado, o volume será 23,9% maior do que em 2021, "com o rendimento médio devendo alcançar 3 210 kg/ha, alta de 14,1%".

A produção de algodão herbáceo em caroço foi projetada em 6,7 milhões de toneladas no LSPA de julho, alta de 15,3% em relação a 2021. Já a área do algodão deverá subir 18,1%.

Já a estimativa da produção brasileira de café para 2022, considerando-se as duas espécies, arábica e canephora, ficou em 3,2 milhões de toneladas, ou 53,2 milhões de sacas de 60 kg, no LSPA de julho. É um crescimento de 0,8% em relação à estimativa de junho, e aumento de 8,6% em relação a 2021.

Para o café arábica, a produção foi estimada em 2,1 milhões de toneladas, ou 35,1 milhões de sacas de 60 kg, crescimento de 9,6% em relação ao ano anterior.

"Em 2022, a safra do café arábica foi de bienalidade positiva, o que deveria resultar em um aumento expressivo da produção. Contudo, o clima seco e excessivamente frio do inverno de 2021, inclusive com a ocorrência de geadas em algumas regiões produtoras, reduziu o potencial de produção esperado", diz a nota do IBGE.

Para o café canephora, mais conhecido como conillon, a estimativa da produção foi de 1,1 milhão de toneladas, ou 18,1 milhões de sacas de 60 kg, aumento de 2,4% em relação ao LSPA de junho. Se confirmada a estimativa, será um aumento de 6,8% em relação à produção de 2021.