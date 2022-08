Empresas de telefonia móvel aceleram a implantação da tecnologia 5G - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 11/08/2022 11:49 | Atualizado 11/08/2022 15:43

São Paulo - O ministro das Comunicações, Fábio Faria, estimou nesta quinta-feira, 11, que a internet móvel de quinta geração (5G) deve chegar a pelo menos 25 das 27 capitais até o fim deste mês. Até aqui, cinco capitais já começaram a implementar a cobertura: Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e João Pessoa. Na semana que vem terão mais três: Curitiba, Salvador e Goiânia. Na sequência será a vez do Rio.



Pelo cronograma da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a faixa por onde vai trafegar o 5G será liberada em todas as capitais até o fim do mês, sendo que as operadoras terão a obrigação de ativar o sinal em todas até o fim de setembro.



Nas últimas semanas, entretanto, as teles têm ligado as suas antenas imediatamente após a liberação da faixa pela agência reguladora como forma de realizar testes técnicos e propaganda do novo serviço junto aos clientes.



"O que temos no radar é que até o fim deste mês pelo menos 25 capitais estarão funcionando o 5G", afirmou o ministro, em entrevista coletiva à imprensa antes da abertura do Seminário 5G BR, organizado pela pasta.



Algumas cidades, como Manaus e Belém, estão enfrentando dificuldades logísticas para a limpeza da faixa e, possivelmente, terão a ativação do 5G adiado por até 60 dias, conforme já sinalizou a Anatel. O ministro minimizou essa possibilidade, considerada uma exceção.



Faria afirmou ainda que a cobertura está se disseminando mais rápido do que o esperado. "As operadoras estão indo muito além (na instalação de antenas) do que foi obrigatório no leilão das frequências", observou.



Rio de Janeiro

As operadoras se preparam para iniciar as operações com a rede 5G no Rio de Janeiro. As empresas anunciaram promoções de smartphones, além de planos mais baratos. A TIM, por exemplo, tem investido em ofertas com as fabricantes, associadas aos planos da operadora, para que os aparelhos saiam a um preço menor, caso o cliente opte pelos planos oferecidos.



"Hoje, cerca de 70% dos modelos disponíveis na TIM para comercialização já suportam a rede 5G, sendo que 14 são compatíveis com a tecnologia 5G Standalone, o 5G puro: Samsung: Galaxy Z Flip 3, Galaxy Fold 3, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A73 5G, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra Motorola: Moto G200, Edge 20, Edge 30, Edge 30 Pro, Moto G82", informou a empresa.

Já a Vivo informa que toda a infraestrutura montada permitirá que a rede tenha velocidades similares ao tráfego registrado em acessos fixos de fibra. Para usar o 5G da Vivo, basta ter um plano móvel da operadora e um aparelho compatível com a tecnologia. Os clientes com chip 4G já têm acesso ao 5G, sem necessidade de alteração em contrato. Nas regiões com cobertura, a conexão será automática e dessa forma o ícone 5G aparecerá na tela do aparelho. Ao todo, são 47 aparelhos homologados compatíveis nas frequências de 3,5GHz e 2,3GHz.

A Claro também não fará alteração de contrato do cliente para a adoção do 5G. Qualquer consumidor com plano ativo, aparelho compatível e em área com cobertura pela tecnologia pode ter acesso a tecnologia sem necessidade de mudar de plano ou de chip.

"Atualmente, 70% dos aparelhos vendidos pela Claro são compatíveis com o 5G+. E, por ter saído na frente no oferecimento do 5G DSS, a Claro possui hoje mais de 2 milhões de smartphones compatíveis em operação, o que representa 4% de sua base, liderando a adoção da tecnologia no país em volume de dispositivos, conforme informações disponibilizadas pela Anatel", afirmou a operadora em nota.

A Oi não forneceu informações sobre a implantação da sua rede 5G.