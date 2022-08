As informações devem ser enviadas por meio do programa gerador da DIRT, disponível no site da Receita Federal - Marcelo Camargo/Agência Brasil

As informações devem ser enviadas por meio do programa gerador da DIRT, disponível no site da Receita FederalMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 15/08/2022 14:55 | Atualizado 15/08/2022 15:49

O período para entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) de 2022 tem início nesta segunda-feira, 15. O prazo vai até as 23h59m do dia 30 de setembro e as informações devem ser enviadas por meio do programa gerador da Declaração do ITR (DIRT) , disponível no site da Receita Federal.Também é possível entregar a declaração utilizando o Receitanet para a transmissão ou ainda em uma unidade de atendimento da Receita Federal, por meio de um dispositivo com conector USB.A apresentação da declaração depois do prazo deve seguir os mesmos procedimentos de envio. Entretanto, será cobrada multa de, no mínimo, R$ 50 ou de 1% ao mês-calendário calculado sobre o valor total do imposto devido.O valor mínimo do imposto é de R$10. Valores inferiores a R$100 devem ser pagos em cota única até o dia 30 de setembro. Valor superior a R$100 pode ser pago em até quatro cotas, cada uma com valor igual ou superior a R$50. A primeira deve ser paga até dia 30 de setembro; já as demais, até o último dia útil de cada mês, e serão acrescidas de juros Selic — atualmente em 13,7% ao ano, mais 1%.De acordo com a Receita Federal, o pagamento do imposto também pode ser antecipado, total ou parcialmente.Se, após a entrega das informações, o contribuinte verificar que cometeu erros ou esqueceu algum dado, deve enviar uma declaração retificadora, sem interromper o pagamento do imposto apurado na declaração original. A declaração precisa conter todas as informações anteriormente declaradas mais as correções.A DITR é composta pelo Documento de Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diac) e pelo Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat). As informações prestadas por meio do Diac não serão utilizadas para fins de atualização de dados cadastrais do imóvel rural no Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir).O contribuinte cujo imóvel rural já esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR) deve informar na DITR de 2022 o número do recibo de inscrição.