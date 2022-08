As vendas de eletrodomésticos cresceram 3,5% no Rio de Janeiro - Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

Publicado 18/08/2022 16:20

As vendas do comércio na cidade cresceram 3,2% no acumulado de janeiro/junho de 2022 em relação ao mesmo período de 2021. A informação consta da pesquisa Termômetro de Vendas, divulgada pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDLRio, que ouviu cerca de 350 estabelecimentos comerciais.



O levantamento mostra que, à exceção de janeiro, os outros cinco meses do semestre foram de vendas positivas, apesar de não atingirem as expectativas dos lojistas: janeiro (-1,1%), fevereiro (+0,6%), março (+0,5%), abril (+1,0%), maio (+1,2%) e junho (+1,0%).



O presidente do CDLRio, Aldo Gonçalves, disse que o resultado positivo do primeiro semestre também foi estimulado por várias iniciativas dos lojistas, entre elas o alongamento dos prazos de financiamentos, lançamento de produtos (especialmente nos segmentos de moda, brinquedos e confecções), promoções, descontos e liquidações. Além disso, as campanhas de negociação de dívidas com os consumidores inadimplentes proporcionaram o aumento das quitações de débitos em atraso, o que trouxe de volta para muitas pessoas a possibilidade de parcelamento das compras.

Segundo a pesquisa, os melhores desempenhos foram dos setores de calçados (+4,5%), confecção e moda infantil (+4,1%), tecidos (+3,0%), eletrodomésticos (+3,5%), móveis (+ 3,0%), joias (+2,5%) e óticas (2,5%).