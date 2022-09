Prefeitura do Rio restabelece serviços online aos contribuintes após atrasado causado por ataque hacker em agosto - Agência O Dia

Publicado 01/09/2022 14:42 | Atualizado 01/09/2022 16:58





Os serviços on-line estão disponíveis no Rio - A Procuradoria do Município do Rio de Janeiro (PGM) retoma nesta quinta-feira, 1º, o atendimento relacionado à Dívida Ativa. Com o restabelecimento do sistema, paralisado desde o dia 15 de agosto em razão do ataque hacker, os serviços voltam a ser disponibilizados online aos contribuintes, que também podem procurar uma das lojas da Dívida Ativa localizadas na cidade.Os serviços on-line estão disponíveis no site prefeitura.rio que segue como plataforma de informações aos cariocas até que o portal da Prefeitura seja restabelecido.

A PGM prorrogou a validade das Certidões de Regularidade Fiscal da Dívida Ativa, com vencimento entre 07 de agosto e 10 de setembro, para o dia 30 de setembro deste mês.



As certidões com validade prorrogada poderão ser normalmente utilizadas pelos contribuintes, permitindo que o processo de renovação do documento seja realizado na ocasião da retomada do serviço de emissão.



Conheça abaixo os serviços disponibilizados na internet:



- Emissão de Guia de Pagamento à Vista;

- Emissão de Guias - Parcela em Atraso (Regularização);

- Emissão de 2ª Via de Guias;

- Emissão da Guia de Liquidação;

- Requerimento de Certidão de Situação Fiscal;

- Consulta de Certidão;

- Impressão de Certidão;

- Confirmação de Autenticidade.