Ecoponte oferece curso gratuito para leigos e profissionais de saúdeReprodução

Publicado 01/09/2022 18:31

A Ecoponte irá realizar um curso gratuito de Atendimento Pré-Hospitalar. As aulas serão ofertadas para leigos e outras específicas para profissionais de saúde. A programação do mês de setembro irá abordar os seguintes temas: Atendimento à Situações de Emergência, Princípios do Atendimento Pré-Hospitalar e Gerenciamento em Casos de Desastre.