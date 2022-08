Programa de Trainee para 2023 - Andrea Piacquado/Pexels

Rio - A empresa Saint-Gobain, do ramos de construção sustentável, está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2023. Ao todo, o Programa oferece 20 vagas nas áreas de Digital & Inteligência de Dados, Industrial e Indústria 4.0, Comercial, Compras, Finanças, Supply Chain, Marketing, Pesquisa & Desenvolvimento e Recursos Humanos. Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de setembro e o processo será on-line.

Para participar, os candidatos precisam ter concluído há, no máximo três anos, qualquer graduação nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas, nível de inglês de acordo com a posição (partindo do intermediário) e disponibilidade para mudar de cidade. A formação dos novos talentos na Saint-Gobain soma mais de 200 horas de treinamentos internos e externos, além de Mentoria de Projeto e Carreira.