Alunos do projeto da FIA-RJ podem ser selecionados para estágio em empresasReprodução

Publicado 31/08/2022 13:16

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA/RJ) prorrogou o período de inscrições para adolescentes que desejam participar do projeto de formação profissional com possibilidade de estágio protegido ao final do curso. As vagas permanecem disponíveis até o domingo, 4, para as unidades Piedade (Zona Norte), Cabo Frio, Itaperuna, Mangaratiba, Miguel Pereira, Porto Real, Resende, Rio Bonito, Rio das Ostras e Teresópolis.



O adolescente interessado em se inscrever deve ter entre 15 e 16 anos incompletos, estar matriculado e frequentando efetivamente o Ensino Fundamental ou Médio. Também podem se candidatar a uma vaga adolescentes que estejam cumprindo medidas socioeducativas.