Rio de Janeiro fecha o mês de agosto com mais de 6 ofertas de empregos e estágiosDivulgação

Publicado 29/08/2022 19:07

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro fecha o mês de agosto com pouco mais de 6.200 oportunidades de de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas que com alguma deficiência (PcDs). Do total das vagas oferecidas, 2.641 são de estágio e Jovem Aprendiz.

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) disponibiliza 849 oportunidades. Do total, 578 destinadas a pessoas com deficiência (PCDs). A faixa salarial varia entre R$1.212,00 e R$ R$ 3.674,00.

Vale destacar que há mais de 500 vagas sem a exigência de curso superior ou técnico, com salários entre R$ 1.212,00 a R$ 2.500,00. Há também 50 vagas voltadas para a venda de serviços e dez vagas para arrumadeira com salário de R$ 3.000,00, estágio, e profissões que exigem curso técnico ou superior completo.

Os interessados devem preencher o formulário online pelo seguinte endereço: https://bit.ly/3PkfegX . Currículos podem ser enviados para para o e-mail trabalho.smte@gmail.com. Para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com

Para profissionais com Ensino Fundamental incompleto, as ofertas são para auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de limpeza e conservação, escolhedor júnior (separador de material reciclado), motorista de caminhão (CNH D ou E), operador de pá mecânica, operador de supermercados (repositor), passadeira, porteiro, técnico de manutenção de máquinas (empilhadeira).



Já quem tem Fundamental completo pode tentar uma das vagas para as seguintes funções: arrumadeira, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, babá, cabelereiro, cozinheira, doméstica, manicure, operador de câmera fria, vendedor de serviços.



Além dessas oportunidades, há vagas para quem tem Ensino Médio incompleto. Elas são para atendente de mesa, auxiliar de cozinha e repositor de mercadorias. Já os profissionais com Ensino Médio completo podem trabalhar como ascensorista, agente de portaria, assistente comercial, assistente de autorizações, assistente de vendas, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de manutenção predial, designer gráfico, faturista, meio oficial de serralheiro, operador de caixa, operador de loja, recepcionista bilíngue, recepcionista hospitalar, técnico em edificações, técnico(a) de imobilização ortopédica, torneiro mecânico e vendedor de serviços.



Para quem tem curso técnico, as oportunidades são para assistente de TI, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem (estágio), técnico de enfermagem do trabalho, técnico de suporte (TI). Para candidatos que com Ensino Superior há oportunidades para enfermeiro, analista de qualidade, engenheiro civil e auxiliar de atendimento (guia de turismo). Os interessados precisam enviar currículo para o e-mail: trabalho.smte@gmail.com

Já as pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS que tenham Ensino Fundamental incompleto, as ofertas são para para ASG, auxiliar de de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza e conservação, auxiliar de linha de produção, depositista/carregador, empacotado, escolhedor júnior (separador de material reciclável), operador de câmaras frias e repositor em supermercados.



As aqueles com o Fundamental completo são para ASG, auxiliar de lanchonete, auxiliar de lavanderia, auxiliar de rouparia, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de cozinha, empacotador, jardineiro, maqueiro, operador de loja, porteiro, vigia noturno, vigilante.

Candidatos com Ensino Médio concluído podem trabalhar como agente de portaria, ASG, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de rouparia, atendente de restaurante, auxiliar administrativo, auxiliar de logística/operações, auxiliar de pessoal (hospital), auxiliar de saúde bucal, auxiliar de tráfego I (despachante de tráfego), enfestador, estoquista, empacotador, fiscal de loja, garçom, jardineiro, maqueiro, massoterapeuta, operador de caixa, operador de loja, recepcionista, técnico de enfermagem, técnico em eletrônica JR., técnico em enfermagem Urgência e Emergência (Coren Ativo), técnico em farmácia, técnico em saúde bucal.

Quem tem Ensino Superior completo pode se candidatar às vagas de analista de folha de pagamento (hospital), analista de recursos humanos (hospital), assistente social NASF, assistente social urgência e emergência, auxiliar de contas a receber, cirurgião dentista ESF, educador físico NASF, enfermeiro, enfermeiro urgência e emergência, farmacêutico, farmacêutico urgência e emergência, fisioterapeuta NASF, fonoaudiólogo ESF, médico ESF, nutricionista ESF, psicólogo NASF e terapeuta ocupacional.



Setrab



A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece 1.569 vagas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado. Entre os destaques do Painel estão 50 oportunidades para motorista carreteiro no Centro do Rio, 20 para vendedor interno, com atuação na Zona Sul e Centro. Há ainda três vagas direcionadas a pessoas com deficiência, para trabalho embarcado como marinheiro de máquinas, com salários que podem chegar a R$ 8.400,00. Todas as oportunidades são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



O total de vagas na região Metropolitana do estado chega a 1.162, das quais 381 são destinadas para pessoas com deficiência (PCD). Entre as oportunidades para ampla concorrência destacam-se 50 para operador de telemarketing ativo e receptivo, com exigência de nível médio completo, dez para padeiro no Recreio dos Bandeirantes e 25 oportunidades para repositor de supermercados. Para PCDs, são oferecidas vagas para diferentes profissionais de nível superior, tais como 13 para enfermeiro e 12 para nutricionista.

Para a região Norte, são ofertadas 19 vagas, entre elas de inspetor de ensaios não destrutivos, em Campos dos Goytacazes, com exigência de ensino superior completo e salários que podem chegar a R$ 7.200,00.

Na região do Médio Paraíba são oferecidas 46 vagas para diferentes funções, entre elas seis para dentista, em Itatiaia, três para operador de caldeira em Porto Real e três para ajudante de cozinha também em Itatiaia.

Na região Serrana, as 342 oportunidades são para a cidade de Teresópolis, entre elas 66 para eletricista, dez para faxineiro, 10 para operador de empilhadeira e 12 para técnico de enfermagem.

O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF.



Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site www.trabalho.rj.gov.br



Comunidade Católica Gerando Vidas

A Comunidade Católica Gerando Vidas reúne 1.016 vagas de emprego para diferentes funções, como ascensorista, auxiliar de serviços gerais em mercados, auxiliar de serviços gerais em comércios, faxineiro predial e merendeira. Além dessas, há oportunidades para operador de caixa em mercados, caixa em lojas, estoquista, auxiliar administrativo, porteiro, recepcionista, auxiliar contábil, vendedor de loja, promotor de vendas, operador de loja em mercados e atendente em restaurantes. Do total, 129 vagas são oportunidades para primeiro emprego. No site portalemprego.com.br, é possível encontrar a lista completa de ofertas e seus requisitos, assim como a realização das inscrições.



Luandre

A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 150 vagas, com salários entre R$ 1 mil e R$ 10 mil para diversos cargos, como analista de inventário, analista de roteirização, analista técnico operacional, analista de devolução, auxiliar de cozinha, auxiliar de logística, auxiliar de operações, assistente de marcação, enfermeiro (CC), gerente de operações logísticas, líder de logística, motorista carreteiro, motorista de carreta, motorista coletor de óleo, operador de caixa, operador logístico III, promotor de vendas, recepcionista bilíngue, técnico júnior, técnico de telecomunicações, vendedor, vendedor PAP e vigia. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br.





Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 238 vagas de estágio, nos Níveis Superior, Médio e Técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br.



As carreiras do Ensino Superior com o maior número de vagas são: administração (74) e engenharia (49). Ainda há oportunidades para quem cursa arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, direito, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 27 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 48 no total e também dez vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 61 vagas. Sendo administração (8), eletrotécnica (8) e técnico em eletrônica (10). Há vagas também para técnico em turismo, técnico em segurança do trabalho, técnico em higiene dental entre outras.



Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, através do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (gedipcal@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.



Ciee

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 2.399 oportunidades de estágio, sendo que 1.297 para Ensino Superior. Em Barra Mansa, há 74 vagas para administração, duas para comunicação social, cinco para construção civil, quatro para ciências contábeis, duas para ciências econômicas, uma para design, três para informática, 12 para jurídico, uma para letras, uma para marketing e uma para produção mecânica.

Em Campos, há 12 oportunidades para administração, uma para agropecuária, duas para comunicação social, quatro construção civil, oito para ciências contábeis, 20 para educação, uma para engenharia ambiental, uma para esportes, uma para história, 14 para jurídico, uma para meio ambiente, três para psicologia e quatro para serviço social.

Em Duque de Caxias, são oito vagas para administração, uma para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, uma para construção civil, uma para design, uma para farmácia, uma para informática, uma para jurídico, uma para marketing, três para química, duas para engenharia de produção, uma para saúde e uma para transportes. Já em Macaé, são seis oportunidades para administração, duas para comunicação social, duas para construção civil, quatro para educação e uma para marketing.

Em Niterói, são 14 vagas para administração, uma para comunicação social, três para construção civil, duas para ciências contábeis, 12 para educação, uma para elétrica-eletrônica, uma para esportes, uma para indústria, três para informática, duas para jurídico, três para marketing, cinco para letras, uma para produção mecânica e uma para design. Já em Nova Friburgo, há duas oportunidade para administração e dias para educação.

Em Nova Iguaçu, há 22 ofertas para administração, oito para comunicação social, quatro para construção civil, uma para educação, seis para esporte, duas para informática, quatro para jurídico, duas para marketing, uma para meio ambiente, uma para produção mecânica e uma para saúde.

Em Petrópolis, são 22 vagas para administração, uma para arquitetura e urbanismo, uma para comunicação social, cinco para construção civil, cinco para ciências contábeis, dez para educação, uma para elétrica-eletrônica, duas para informática, uma para engenharia de produção, duas para licenciatura, duas para marketing, uma para produção mecânica, uma para saúde, três para turismo e lazer.

Já em Resende, são duas oportunidades para administração, uma para comunicação social, uma para ciências contábeis, quatro para educação, uma para licenciatura, uma para meio ambiente e uma para engenharia de produção.

No Rio de Janeiro, há 217 vagas para administração, nove para biblioteconomia, 14 para ciências econômicas, três para comércio exterior, 31 para comunicação social, 24 para construção civil, 48 para ciências contábeis, nove para design, 24 para educação, 18 para elétrica-eletrônica, oito para esportes, 25 para gastronomia, uma para geomática, 33 para informática, 58 para jurídico, cinco para letras, 28 para marketing, uma para meio ambiente, oito para nutrição, sete para produção mecânica, seis para psicologia, três para química, duas para pesquisa, nove para saúde, três para segurança, duas para turismo e lazer, cinco para engenharia de produção, uma para para secretariado, quatro para arquitetura e urbanismo, sete para artes, uma para agropecuária, uma para telecomunicações e cinco para arquivologia.

Já em Três Rios, são 12 vagas para administração, uma para agropecuária, duas para arquitetura e urbanismo, duas para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, oito para comunicação social, cinco para construção civil, duas para design, 172 para educação, quatro para esportes, quatro para indústria, cinco para informática, quatro para jurídico, quatro para marketing, uma para meio ambiente, três para nutrição, oito para psicologia, uma para serviço social, uma para transportes, duas para turismo e lazer e 25 para saúde.

Em Teresópolis, há três oportunidades para administração, uma para ciências contábeis, quatro para informática, cinco para jurídico, uma para licenciatura, uma para psicologia, uma para construção civil, uma para design e uma para marketing.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 1.102 vagas. Em Barra Mansa, são 17 para Aprendiz, 78 para Ensino Médio, cinco para técnico em administração e uma para técnico em saúde. Em Campos, há duas ofertas para Ensino Médio — uma para técnico em agropecuária, sete para técnico em informática e duas para técnico em meio ambiente. Em Duque de Caxias, existem 56 oportunidades para Aprendiz, dez para Ensino Médio, uma para técnico em saúde e duas para técnico em química.

Em Macaé, são 31 vagas de Aprendiz, três para Ensino Médio, uma para técnico em mecânica, uma para técnico em turismo e uma para técnico em segurança. Em Niterói, há 36 vagas para Aprendiz e sete para Ensino Médio, duas para técnico em administração. Em Niterói: 36 vagas para Aprendiz e seis para Ensino Médio.

Em Nova Friburgo, há duas ofertas para Aprendiz, duas para Ensino Médio, uma para técnico em marketing e uma para técnico em química. Já em Nova Iguaçu, são 12 ofertas para Aprendiz, 17 para Ensino Médio, três para técnico em administração, uma para técnico em elétrica-eletrônica e duas para técnico em saúde. Em Petrópolis são dez vagas para Aprendiz e sete para Ensino Médio. Em Resende, são cinco para Aprendiz e dez para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, há 512 vagas para Aprendiz, 155 para Ensino Médio, cinco para técnico em mecânica, 11 para técnico em administração, uma para técnico em arte, duas para técnico em construção civil, duas para técnico em educação, 26 para técnico em elétrica-eletrônica, duas para técnico em indústria, nove para técnico em informática, sete para técnico em saúde, uma para técnico em transportes e três para técnico em telecomunicações.



Já em Teresópolis, são três vagas para Aprendiz e duas para Ensino Médio. Em Três Rios, são seis ofertas para Aprendiz, 12 para Ensino Médio, duas para técnico em administração, uma para técnico em indústria, duas para técnico em marketing, uma para técnico em meio ambiente e duas para técnico em transportes.

ISBET

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta uma vaga de estágio para Ensino Médio em uma empresa do ramo alimentício. Para Nível Superior há vagas de estágio para o ramo de contabilidade e nutrição. Para o programa Jovem Aprendiz há vagas para o setor de comércio. Todos interessados devem realizar o cadastro no site do isbet (www.isbet.org.br), e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.