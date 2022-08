FIA recebe inscrições para projeto de formação profissional - Freepik

FIA recebe inscrições para projeto de formação profissionalFreepik

Publicado 26/08/2022 14:13 | Atualizado 26/08/2022 14:17

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) abriu mais de 1,6 mil vagas no projeto de formação profissional para adolescentes fluminenses. A ação, desenvolvida em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), oferece oportunidades de estágio em instituições públicas e privadas. As inscrições vão até 28 de agosto, os interessados devem se registrar através do link: https://forms.gle/JDLurAuDTm33yYXt8 O público-alvo são adolescentes de 15 anos que estejam matriculados, frequentando o Ensino Fundamental ou Médio em redes públicas ou que tenham bolsa integral na rede privada. Também podem se inscrever famílias cadastradas no Programa Auxílio Brasil ou Renda Melhor Jovem, assim como jovens que estejam cumprindo medidas sócio educativas.Além de oferecer curso de capacitação, o programa encaminha os participantes à etapa do estágio, que pode ser realizado na própria FIA ou em órgãos parceiros, como as Secretarias de Fazenda e Desenvolvimento Social, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Uerj e Tribunal de Contas do Estado (TCE). As inscrições são realizadas de forma online, os adolescentes que se enquadram nos pré-requisitos participam de avaliações técnicas e, sendo aprovados, são direcionados para a matrícula.As vagas estão disponíveis para as seguintes unidades: Cabo Frio (Centro), Campos dos Goytacazes, Cidade de Deus, Duque de Caxias, Itaperuna, Jacarepaguá, Leblon, Macaé, Mangaratiba, Maracanã, Maré, Miguel Pereira, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Padre Miguel, Paraíba do Sul, Piedade, Porto Real, Queimados (turno da tarde), Resende, Rio Bonito, Rio das Ostras (Centro), Santa Cruz, São João de Meriti, Teresópolis e Vila Kennedy.