Rede atacadista abre 15 vagas de emprego para pessoas com deficiência (PcDs) - Reprodução

Publicado 25/08/2022 12:48 | Atualizado 25/08/2022 12:52





Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será 100% on-line. Por isso, é importante manter os dados cadastrais atualizados. O Assaí Atacadista abriu 15 vagas efetivas de emprego para pessoas com deficiência (PcDs). Os interessados poderão se candidatar a diferentes cargos, como empacotador, repositor e operador de caixa, exclusivamente por meio do site https://expansaoassaicordovil.gupy.io/ até o dia 12 de setembro.Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será 100% on-line. Por isso, é importante manter os dados cadastrais atualizados.

As oportunidades são para a nova unidade da rede, que será inaugurada nos próximos meses em Cordovil. A empresa conta com uma série de iniciativas que visam fomentar a pluralidade e a inclusão entre os seus funcionários, como um treinamento de carreira personalizado para os profissionais, acessibilidade nas unidades e uso de legenda e/ou tradutor de libras em todos os vídeos e materiais internos. Recentemente, o Assaí também lançou o Hand Talk Hugo, ferramenta que traduz conteúdos de textos e vídeos em libras, no site e no canal interno de comunicação da instituição.