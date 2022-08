Proposta do curso da Faetec é ajudar os alunos a desenvolver modelos de negócios - Faetec/Ascom

Proposta do curso da Faetec é ajudar os alunos a desenvolver modelos de negóciosFaetec/Ascom

Publicado 24/08/2022 13:35

Rio - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) oferece mais uma porta de entrada para quem deseja criar o próprio negócio. São 1.289 vagas abertas para o curso de Microempreendedor Individual (MEI), no âmbito do programa Novos Caminhos, Qualifica Mais Progredir. Os candidatos até o dia 4 de setembro para procurarem uma unidade de ensino da rede e realizarem sua matrícula.

As oportunidades estão distribuídas nos seguintes municípios: Belford Roxo (Unidade Heliópolis), Duque de Caxias (CVT Santa Cruz da Serra, CVT Olavo Bilac e CVT Saracuruna), Niterói (CETEP Pendotiba), Rio de Janeiro (CVT Campinho, CVT Quintino, CVT Santa Cruz, CVT Vila Kennedy, CETEP Batan, CVT Alemão, unidade Paranho e CVT Marechal Hermes), São Gonçalo (CVT Colubandê e CVT São Gonçalo, unidade Vila Lage).

A lista completa de escolas com o número exatos de vagas para cada unidade pode ser conferida no site da instituição: http://www.faetec.rj.gov.br/index.php/Home/inscricoes/concursos/145-menu-principal-novos-caminhos.



Para concorrer as vagas, os candidatos precisam preencher alguns requisitos: ter idade mínima de 18 anos; Ensino Fundamental completo; ser beneficiário do Auxílio Brasil, ou familiar de algum beneficiário (com comprovação); ou estar inscrito no CadÚnico. É importante que os candidatos leiam o edital e no terceiro anexo verifique a quantidade de vagas por unidades. A previsão de início das aulas é dia 5 de setembro.



Entre as propostas do curso está a de desenvolver modelo de negócios; reconhecer a importância da cooperação para fortalecimento dos pequenos negócios; técnicas de negociação; compra e venda de produtos (mercados, clientes, fornecedores, concorrentes, preço, planejamento/ prazos, negociação/ produtos), bem como o devido atendimento que se deve dispensar a clientes.



O candidato ou seu representante legal que almeja uma vaga deverá, no momento da matrícula na unidade, levar os seguintes documentos: Carteira de Identidade; CPF (Cadastro de Pessoa Física), Certidão de Nascimento ou Casamento; comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone); comprovante de escolaridade compatível com o pré-requisito do curso pretendido, e comprovação de beneficiário do Programa Auxílio Brasil, ou de familiar de algum beneficiário e do benefício, ou de inscrição no CadÚnico.