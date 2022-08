O serviço de assessoria jurídica é gratuito e com atendimento agendado - Internet/Reprodução

Publicado 24/08/2022 11:08

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Universidade Veiga de Almeida (UVA) iniciou neste mês um serviço de assessoria jurídica gratuita para pequenos empresários. São orientações para elaboração de contratos (social e de trabalho), abertura de firma, início e regularização das atividades econômicas e indicação do melhor tipo societário para cada negócio, entre outras questões.



Os atendimentos são abertos a todos os interessados e acontecem presencialmente às segundas e quintas-feiras, das 11h às 16h, mediante agendamento prévio, no campus Tijuca da UVA.



Desenvolvido pelas professoras do curso de Direito Alexandra Corrêa e Joyce Lira, o novo serviço tem como objetivo evitar que pequenas empresas apresentem irregularidades jurídicas nas atividades que desenvolvem. “São comuns casos de pequenos empresários que não sabem que precisam realizar e registrar o contrato social e acabam exercendo práticas econômicas irregulares. Caso tenham problemas financeiros e jurídicos, isso pode levar à extinção dessas atividades”, explica Alexandra Corrêa.



A iniciativa não tem restrição quanto ao período de acompanhamento de cada empresário. “O principal ganho dos assessorados é a emancipação e a autonomia ao se aprender sobre os direitos aplicáveis às suas atividades e a regularização delas”, ressalta Joyce Lira.



Os interessados podem realizar o agendamento pelo e-mail agendamento.secretaria_npj.tijuca@uva.br ou pelo telefone (21) 2574-8862.



Serviço



Assessoria jurídica para pequenos empresários

Quando: Segundas e quintas-feiras

Horário: Das 11h às 16h

Onde: Campus Tijuca da Universidade Veiga de Almeida (UVA)

Endereço: Rua Ibituruna, 108 (casa 1 da Vila) – Tijuca – Rio de Janeiro (RJ)

Agendamentos: e-mail agendamento.secretaria_npj.tijuca@uva.br ou pelo telefone (21) 2574-8862