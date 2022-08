Rio inicia semana com mais de 2 mil vagas de empregos efetivos e temporários - Divulgação

Rio inicia semana com mais de 2 mil vagas de empregos efetivos e temporáriosDivulgação

Publicado 22/08/2022 17:58 | Atualizado 22/08/2022 18:38





SMTE



A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) disponibiliza 818 oportunidades, sendo 478 destinadas a PcDs. A faixa salarial é de R$ 1.212 a R$ 3.674. Do total, 500 vagas não necessitam de nenhum tipo de curso Superior ou técnico e 182 vagas não requerem experiência profissional. Os destaques desta semana são 50 vagas para motorista carreteiro com salário de R$ 2.167,35, estágio, e profissões que exigem curso técnico ou Superior completo. “Os interessados devem preencher o



Para profissionais com Ensino Fundamental incompleto, as ofertas são para auxiliar de mecânico de autos, encarregado de obras, lavador de pratos, mecânico de autos, motorista de caminhão (CNH D ou E), operador de pá mecânica, passadeira e técnico de manutenção de máquinas (empilhadeira).



Já quem tem Fundamental completo pode tentar uma das vagas para as seguintes funções: ajudante de caminhão, arrumadeira, auxiliar de açougue, auxiliar de cozinha, auxiliar de peixeiro, auxiliar de limpeza, açougueiro, babá, cozinheira, cabeleireiro, manicure, doméstica, motorista (CNH B atividade remunerada), motorista carreteiro (CNH), motorista de caminhão (CNH D), operador de câmara fria, padeiro, peixeiro e vendedor de serviços.



Além dessas oportunidades, há vagas para quem tem Ensino Médio incompleto. Neste caso, as vagas são para auxiliar de cozinha e repositor de mercadorias. Já os profissionais com Ensino Médio completo podem trabalhar como assistente de vendas, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, copeira, costureira, designer gráfico, recepcionista bilíngue, recepcionista hospitalar e vendedor de serviços. Para aqueles com ensino técnico completo, as oportunidades são para assistente de TI, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem (estágio), técnico de enfermagem do trabalho e técnico de suporte (tecnologia da informação).



Para os trabalhadores com Ensino Superior as vagas são para enfermeiro, engenheiro civil e psicólogo. Os interessados precisam enviar currículo para o e-mail: trabalho.smte@gmail.com ou comparecer a um dos centros municipais de emprego na Rua Camaragibe, 25, Tijuca; na Avenida Geremário Dantas, 1.400 – sala 102, Jacarepaguá; na Estrada do Dendê, 2.080, Ilha do Governador; na Rua Lopes de Moura, 58, Santa Cruz; ou na Rua Coxilha, s/nº, Campo Grande.



Já as pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS, que tenham Ensino Fundamental incompleto, as ofertas são para ASG, auxiliar de cozinha, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza e conservação, auxiliar de linha de produção, deposista/carregador(ajudante de carga e descarga de mercadoria), empacotador, empacotador (aux. frente de caixa), escolhedor júnior (separador de material reciclável), operador de câmaras frias, operador de supermercado (repositor) e repositor.



Já as vagas para aqueles que têm Fundamental completo são para ASG, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de rouparia, empacotador (aux. frente de caixa), jardineiro, maqueiro, operador de loja (mercado), operador de loja, porteiro, vigia noturno e vigilante. Os profissionais que procuram uma recolocação no mercado de trabalho iniciam a semana com 4,3 mil oportunidades de emprego efetivo e temporário para todos os níveis de escolaridade. Pessoas com deficiência (PcDs) também podem se candidatar. Além dessas, o Rio tem 2.637 mil ofertas de estágio e Jovem Aprendiz.A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) disponibiliza 818 oportunidades, sendo 478 destinadas a PcDs. A faixa salarial é de R$ 1.212 a R$ 3.674. Do total, 500 vagas não necessitam de nenhum tipo de curso Superior ou técnico e 182 vagas não requerem experiência profissional. Os destaques desta semana são 50 vagas para motorista carreteiro com salário de R$ 2.167,35, estágio, e profissões que exigem curso técnico ou Superior completo. “Os interessados devem preencher o formulário on-line (https://bit.ly/3PkfegX) para encaminhamento às empresas com as quais temos parcerias”, comenta o secretário Alexandre Arraes.Para profissionais com Ensino Fundamental incompleto, as ofertas são para auxiliar de mecânico de autos, encarregado de obras, lavador de pratos, mecânico de autos, motorista de caminhão (CNH D ou E), operador de pá mecânica, passadeira e técnico de manutenção de máquinas (empilhadeira).Já quem tem Fundamental completo pode tentar uma das vagas para as seguintes funções: ajudante de caminhão, arrumadeira, auxiliar de açougue, auxiliar de cozinha, auxiliar de peixeiro, auxiliar de limpeza, açougueiro, babá, cozinheira, cabeleireiro, manicure, doméstica, motorista (CNH B atividade remunerada), motorista carreteiro (CNH), motorista de caminhão (CNH D), operador de câmara fria, padeiro, peixeiro e vendedor de serviços.Além dessas oportunidades, há vagas para quem tem Ensino Médio incompleto. Neste caso, as vagas são para auxiliar de cozinha e repositor de mercadorias. Já os profissionais com Ensino Médio completo podem trabalhar como assistente de vendas, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, copeira, costureira, designer gráfico, recepcionista bilíngue, recepcionista hospitalar e vendedor de serviços. Para aqueles com ensino técnico completo, as oportunidades são para assistente de TI, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem (estágio), técnico de enfermagem do trabalho e técnico de suporte (tecnologia da informação).Para os trabalhadores com Ensino Superior as vagas são para enfermeiro, engenheiro civil e psicólogo. Os interessados precisam enviar currículo para o e-mail: trabalho.smte@gmail.com ou comparecer a um dos centros municipais de emprego na Rua Camaragibe, 25, Tijuca; na Avenida Geremário Dantas, 1.400 – sala 102, Jacarepaguá; na Estrada do Dendê, 2.080, Ilha do Governador; na Rua Lopes de Moura, 58, Santa Cruz; ou na Rua Coxilha, s/nº, Campo Grande.Já as pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS, que tenham Ensino Fundamental incompleto, as ofertas são para ASG, auxiliar de cozinha, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza e conservação, auxiliar de linha de produção, deposista/carregador(ajudante de carga e descarga de mercadoria), empacotador, empacotador (aux. frente de caixa), escolhedor júnior (separador de material reciclável), operador de câmaras frias, operador de supermercado (repositor) e repositor.Já as vagas para aqueles que têm Fundamental completo são para ASG, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de rouparia, empacotador (aux. frente de caixa), jardineiro, maqueiro, operador de loja (mercado), operador de loja, porteiro, vigia noturno e vigilante.





Para quem tem Superior completo há vagas para analista de folha de pagamento (hospital), analista de recursos humanos (hospital), assistente social NASF, assistente social urgência e emergência, auxiliar de contas a receber, cirurgião dentista ESF, educador físico NASF, enfermeiro, enfermeiro urgência e emergência, farmacêutico, farmacêutico urgência e emergência, fisioterapeuta NASF, fonoaudiólogo ESF, médico ESF, nutricionista ESF, psicólogo NASF e terapeuta ocupacional.



Os candidatos PcDs interessados devem enviar o currículo para o e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia, na Avenida Presidente Vargas, 1.997.



Setrab



A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) oferece 2.271 vagas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. Entre os destaques do Painel de Vagas, há 300 oportunidades para entregador de mercadorias em bairros das zonas Sul e Norte e na Baixada Fluminense, além de 100 ofertas para motorista carreteiro, com exigência de Nível Médio completo. Há ainda três vagas direcionadas a pessoas com deficiência, para trabalho embarcado como marinheiro de máquinas. Os salários podem chegar a R$ 8.400,00. Todas as oportunidades são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



O total de vagas na região Metropolitana do Estado chega a 1.410, sendo 584 destinadas exclusivamente para PcDs. Entre as oportunidades para ampla concorrência destacam-se 60 para promotor de vendas, com exigência de Ensimo Médio completo, 11 para padeiro no Recreio dos Bandeirantes e em São Gonçalo e dez oportunidades para saladeiro. Para PcDs, são oferecidas também 50 vagas para ajudante de cozinha e 30 para atendente de lanchonete no Centro do Rio, entre outras.



Na Região do Médio Paraíba são oferecidas 68 vagas para diferentes funções, entre elas 16 para motorista de caminhão, com exigência de ensino médio completo, e 11 para auxiliar de linha de produção em Itatiaia e Valença, respectivamente.



Na Região Serrana, as oportunidades são para a cidade de Teresópolis, onde há 209 vagas — entre elas dez para atendimento de telemarketing, quatro para auxiliar de limpeza e dez para faxineiro. O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.



Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site https://secretarias.rj.gov.br/secretaria/Default.aspx?sec=TRABALHO



Comunidade Católica Gerando Vidas



A Comunidade Católica Gerando Vidas reúne 1.084 vagas de emprego, sendo 614 efetivas e 486 temporárias. As oportunidades são para diversos cargos, como auxiliar de serviços gerais, telemarketing, caixa e auxiliar administrativo. As inscrições devem ser feitas em inscrições em



Luandre



A Luandre, empresa de soluções em RH, oferece 180 vagas de emprego para as funções de auxiliar de logística, auxiliar de rouparia, auxiliar de operações, operador de caixa, vendedor PAP, promotor de vendas, copeiro(a), recepcionista hospitalar, técnico de enfermagem (unidade de internação), técnico de enfermagem (CME), técnico de enfermagem PSA, técnico de enfermagem (centro cirúrgico obstétrico), motorista coletor de óleo, vigia, analista de monitoramento, vendedor de logística, gerente de loja, analista recursos humanos jr, enfermeiro (centro diagnóstico), enfermeiro da família e líder de logística. As inscrições acontecem pelo site Já aqueles que terminaram o Ensino Médio podem trabalhar como agente de portaria, ASG, atendente de restaurante, auxiliar administrativo, auxiliar de logística/operações, auxiliar de pessoal (hospital), auxiliar de saúde bucal, auxiliar de tráfego I (despachante de tráfego), enfestador, estoquista, fiscal de loja, garçom, massoterapeuta, operador de caixa, operador de loja, operador de loja, recepcionista, técnico de enfermagem, técnico em eletrônica Jr, técnico em enfermagem urgência e emergência (coren ativo), técnico em farmácia e técnico em saúde bucal.Para quem tem Superior completo há vagas para analista de folha de pagamento (hospital), analista de recursos humanos (hospital), assistente social NASF, assistente social urgência e emergência, auxiliar de contas a receber, cirurgião dentista ESF, educador físico NASF, enfermeiro, enfermeiro urgência e emergência, farmacêutico, farmacêutico urgência e emergência, fisioterapeuta NASF, fonoaudiólogo ESF, médico ESF, nutricionista ESF, psicólogo NASF e terapeuta ocupacional.Os candidatos PcDs interessados devem enviar o currículo para o e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia, na Avenida Presidente Vargas, 1.997.A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) oferece 2.271 vagas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. Entre os destaques do Painel de Vagas, há 300 oportunidades para entregador de mercadorias em bairros das zonas Sul e Norte e na Baixada Fluminense, além de 100 ofertas para motorista carreteiro, com exigência de Nível Médio completo. Há ainda três vagas direcionadas a pessoas com deficiência, para trabalho embarcado como marinheiro de máquinas. Os salários podem chegar a R$ 8.400,00. Todas as oportunidades são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).O total de vagas na região Metropolitana do Estado chega a 1.410, sendo 584 destinadas exclusivamente para PcDs. Entre as oportunidades para ampla concorrência destacam-se 60 para promotor de vendas, com exigência de Ensimo Médio completo, 11 para padeiro no Recreio dos Bandeirantes e em São Gonçalo e dez oportunidades para saladeiro. Para PcDs, são oferecidas também 50 vagas para ajudante de cozinha e 30 para atendente de lanchonete no Centro do Rio, entre outras.Na Região do Médio Paraíba são oferecidas 68 vagas para diferentes funções, entre elas 16 para motorista de caminhão, com exigência de ensino médio completo, e 11 para auxiliar de linha de produção em Itatiaia e Valença, respectivamente.Na Região Serrana, as oportunidades são para a cidade de Teresópolis, onde há 209 vagas — entre elas dez para atendimento de telemarketing, quatro para auxiliar de limpeza e dez para faxineiro. O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site https://secretarias.rj.gov.br/secretaria/Default.aspx?sec=TRABALHOA Comunidade Católica Gerando Vidas reúne 1.084 vagas de emprego, sendo 614 efetivas e 486 temporárias. As oportunidades são para diversos cargos, como auxiliar de serviços gerais, telemarketing, caixa e auxiliar administrativo. As inscrições devem ser feitas em inscrições em portalemprego.com.br A Luandre, empresa de soluções em RH, oferece 180 vagas de emprego para as funções de auxiliar de logística, auxiliar de rouparia, auxiliar de operações, operador de caixa, vendedor PAP, promotor de vendas, copeiro(a), recepcionista hospitalar, técnico de enfermagem (unidade de internação), técnico de enfermagem (CME), técnico de enfermagem PSA, técnico de enfermagem (centro cirúrgico obstétrico), motorista coletor de óleo, vigia, analista de monitoramento, vendedor de logística, gerente de loja, analista recursos humanos jr, enfermeiro (centro diagnóstico), enfermeiro da família e líder de logística. As inscrições acontecem pelo site candidato.luandre.com.br