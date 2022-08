'Conectar para Transformar' irá atuar através de palestras, apresentação de cases, rodas de conversas e trocas de conhecimento - Maurício Peçanha

'Conectar para Transformar' irá atuar através de palestras, apresentação de cases, rodas de conversas e trocas de conhecimentoMaurício Peçanha

Publicado 22/08/2022 19:12

A universidade UNISUAM irá promover nesta quarta-feira, 24, um evento gratuito, o "Conectar para Transformar". O encontro ocorrerá às 10h, na sede da faculdade, em Bonsucesso, no Rio de Janeiro. O objetivo é potencializar a rede colaborativa entre empreendedores, startups e pessoas que buscam ampliar seu ecossistema de inovação.

Segundo pesquisa realizada pela Harvard Business Review, 61% dos empreendedores se sentem sozinhos ao seguir com seu negócio, sem o incentivo e o apoio necessários para continuar na jornada. Para tentar reverter esse cenário, o "Conectar para Transformar" vai atuar através de palestras, apresentação de cases, rodas de conversas e trocas de conhecimento.



As inscrições online e gratuitas estão abertas a todos que quiserem comparecer, e podem ser feitas através do site . Os participantes também terão a chance de apresentar seus negócios e buscar se conectar com as startups do mercado.De acordo com Diego Braga, Gestor de Inovação da UNISUAM, a solidão da jornada empreendedora influencia negativamente na evolução pessoal e profissional. "Participar de uma rede colaborativa é vantajoso porque potencializa sua marca, expande sua visão de mercado e você se conecta com pessoas de propósitos semelhantes. O encontro serve, principalmente, para que o empreendedor saiba que pode contar com seus colegas”, afirma.