Empresa de consultoria estratégica abre inscrições para estagiários e asssociates - Divulgação

Publicado 20/08/2022 11:14 | Atualizado 20/08/2022 11:23

A empresa Strategy&, consultoria estratégica da PwC Brasil, está com vagas de estágio e emprego abertas para universitários e recém-formados. As inscrições acontecem pelo site da Strategy& até o dia 5 de setembro e todo o processo seletivo será online.

As vagas de estágio são destinadas a pessoas no penúltimo ano de curso - em qualquer área - com formação prevista para julho de 2024. Já as oportunidades para associates são voltadas àqueles que concluíram o Ensino Superior entre dezembro de 2020 e junho deste ano. Para ambas as vagas há pré-requisito de inglês de nível avançado.

Pessoas de todos os estados podem se inscrever no processo seletivo, já que também há oportunidades para trabalho remoto. A empresa não divulga o total de vagas disponíveis, pois elas podem aumentar até o fim do processo seletivo. O recrutamento irá até outubro, e o início das atividades está previsto para novembro.

A empresa garante tíquete-alimentação e/ou tíquete-refeição, vale-transporte, assistência médica premium, seguro de vida, licença-maternidade e paternidade estendida, previdência privada, incentivo à educação, GymPass, e Programa de Apoio Pessoal (PAP).

“Nossas oportunidades preveem um plano de carreira e desenvolvimento acelerado. Desde o primeiro dia, os nossos novos talentos estarão envolvidos em diversos desafios de nossos clientes que incluem estratégia organizacional, tecnologia e outras áreas essenciais de negócio”, comenta Daniel Martins, sócio da Strategy&.

Os profissionais da Strategy& atuam na resolução de problemas e desafios complexos de clientes de indústrias diversas, como serviços financeiros, saúde, consumo, agronegócio, energia e tecnologia. O objetivo da empresa é responder às mudanças globais de modo eficaz, entregando resultados sustentáveis capazes de criar valor para as organizações, stakeholders, clientes e para a sociedade em geral.