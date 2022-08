ONG está com inscrições abertas para curso gratuito para jovens que querem empreender - Divulgação

Publicado 18/08/2022 16:45 | Atualizado 18/08/2022 18:07

A ONG Junior Achievement Brasil está com inscrições abertas para o programa JA Startup Nacional, que oferecerá aulas gratuitas e on-line de economia 3.0 para 3 mil jovens que tenham interesse em se capacitar sobre o ecossistema de startups. A iniciativa tem como público-alvo pessoas de 15 a 24 anos.Entre os dias 25 de agosto e 22 de setembro, os participantes terão aulas com grandes nomes do mercado sobre conceitos, ferramentas e habilidades necessárias na Economia 3.0. O objetivo é incentivar os alunos a transformarem suas ideias em uma solução tecnológica e escalável com resultados positivos na sociedade.“O programa utiliza a metodologia desenvolvida pela JA Brasil em parceria com a escola de negócios StartSe. O objetivo é que os jovens criem propostas de startups, vivenciando cada vez mais o empreendedorismo e se preparando para um mercado de trabalho inovador”, explica a diretora de Operações da JA Brasil, Brenda Santos.No dia 22 de setembro, será realizado o Demoday, evento de encerramento em que os jovens apresentam a solução criada em formato de pitch. Após uma avaliação, é escolhida a melhor startup, vencedora do JA Startup Nacional.As inscrições acontecem até o dia 23 de agosto, individualmente ou em grupo, por meio do site: https://jabrasil.org.br/jastartup