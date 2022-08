Para John Elkington, as mudanças climáticas impactarão o ambiente de negócios das empresas - Túlio Vidal/Divulgação Sebrae

Para John Elkington, as mudanças climáticas impactarão o ambiente de negócios das empresasTúlio Vidal/Divulgação Sebrae

Publicado 17/08/2022 15:58 | Atualizado 17/08/2022 16:02

São Paulo - Os micro e pequenos negócios serão os responsáveis pelo aplicação de modelos mais sustentáveis. É o que aposta o "decano do movimento da sustentabilidade corporativa", John Elkington. O consultor britânico participou da palestra "Sustentabilidade empresarial, uma visão ampliada para a prosperidade econômica das cadeias de valor", realizada nesta quarta-feira, 17, no Fórum Encadear, do Sebrae, em São Paulo.



Segundo Elkington, essa mudança gerará resistência e será desafiadora, mas é inevitável. Além disso, o consultor acredita que a transformação partirá do setor privado, apesar do debate político e ações públicas serem inseparáveis desse tema.



"Não tenho como dizer como o restante dessa década e a outra vão ser, mas uma mudança irá acontecer. Liderança política é crucial, mas não sabemos de onde virá. Na minha visão, partirá do setor privado. E quanto mais nós atrasarmos essa mudança, mas difícil ela vai ser", pontua.



Elkington também destaca o papel do Brasil quando se fala em sustentabilidade. Para ele, o país é pouco lembrado para a formalização de negócios nessa área e muito citado quando se fala de problemas, como desmatamento e perseguição aos ambientalistas. "Devido a sua imponência natural, não se assustem que a cada dia mais outros países passarão a se preocupar com o que acontece aqui (nessa área)", previu, após citar os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e Dom Philips, mortos em junho no Vale do Javari, na Amazônia.



Quanto aos desafios dos negócios locais para a implementação de iniciativas mais sustentáveis, Elkington comenta que isso vai variar de acordo com o setor e também com as possibilidades de cada negócio.



"Precisamos discutir nesse fórum a falha na ação de mudanças climáticas. Podemos observar como diversas indústrias, especialmente a de seguros, despertaram para a importância da ESG (sigla em inglês que traduzida significa meio ambiente, social e governança) para os negócios. Não podemos ignorar este alerta, assim como fizemos com a pandemia", finalizou.

* A repórter viajou a convite do Sebrae