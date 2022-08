Segundo Alexandre Iwata, a medida atende a um pedido dos empresários - Túlio Vieira/Sebrae

Segundo Alexandre Iwata, a medida atende a um pedido dos empresáriosTúlio Vieira/Sebrae

Publicado 17/08/2022 16:15

São Paulo - A emissão da nota fiscal pelo celular deve ser antecipada e pode ocorrer ainda este mês, revelou o secretário especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Ywata. O projeto tinha previsão para ser lançado em janeiro 2023.



A medida atende a uma antiga demanda dos empresários, que relatavam dificuldades burocráticas para emissão do documento. "A iniciativa, além de facilitar a vida dos microempresarios, também deve aumentar o recolhimento de impostos da Receita Federal. Ou seja, é uma jogada de ganha-ganha", declarou Ywata durante participação no Fórum Encadear, promovido pelo Sebrae, em São Paulo.



Ainda segundo Ywata, a nova forma de emissão da nota fiscal ficará disponível por meio do aplicativo Gov.br.

* A repórter viajou a convite do Sebrae