'Motofrete' tem prazo de pagamento de até 24 vezes e taxa de juros de 0,25% ao mêsReprodução

Publicado 16/08/2022 18:25

A Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) lançou, no início de agosto, uma linha de microcrédito voltada para motociclistas que fazem entregas e estão associados a aplicativos de delivery. O valor do financiamento pode chegar a até R$ 21 mil.



Os recursos obtidos por meio da linha "Motofrete" devem ser utilizados em itens como aquisição e manutenção de motocicleta e compra de máquinas e equipamentos utilizados no trabalho como baú, mochila de entrega, bagageiro, capacete, colete, entre outros.

O microcrédito da AgeRio destinado aos motofretistas têm condições exclusivas e especiais, como prazo de pagamento de até 24 meses e taxa de juros de 0,25% ao mês.