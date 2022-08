Com mais de 8 mil ofertas de empregos e estágio, o Rio de Janeiro aquece o mercado de trabalho esta semana - Divulgação

Com mais de 8 mil ofertas de empregos e estágio, o Rio de Janeiro aquece o mercado de trabalho esta semanaDivulgação

Publicado 15/08/2022 19:25

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com a oferta de mais de oito mil vagas para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas que com alguma deficiência (PcDs). Das mais de sete mil vagas ofertadas, há 2.731 de estágio e Jovem Aprendiz.



SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) disponibiliza 1.034 oportunidades, sendo 446 destinadas a PcDs. As vagas abrangem trabalhadores de todos os níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.212 a R$ 4.600,00. Vale destacar que 994 delas não exigem nível curso superior ou técnico. Há também 50 vagas para motorista carreteiro com salário de R$ 2.167,35, estágio, e profissões que exigem curso técnico ou superior completo.

Os interessados devem preencher o formulário on-line (https://bit.ly/3PkfegX) e enviar o currículo para o e-mail trabalho.smte@gmail.com ou comparecer a um dos Centros Municipais de Emprego, que ficam na Tijuca (Rua Camaragibe, 25), Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1400 - sala 172), Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2080), Campo Grande (Rua Coxilha S/N) e Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58).

Para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia (Avenida Presidente Vargas, 1997).

Para profissionais com Ensino Fundamental incompleto, as ofertas são para auxiliar de mecânico de autos, encarregado de obras, lavador de pratos, mecânico de autos, motorista de caminhão (CNH D ou E), operador de escavadeira hidráulica, operador de pá mecânica, operador de retroescavadeira, passadeira, técnico de manutenção de máquinas (empilhadeira).

Já quem tem Fundamental completo pode tentar uma das vagas para as seguintes funções: ajudante açougueiro, ajudante de caminhão, arrumadeira, auxiliar de limpeza, açougueiro, babá, cabelereiro, cozinheira, doméstica, manicure, motorista carreteiro (CNH E), motorista CNH B (atividade remunerada), motorista de caminhão (CNH D), operador de loja, vendedor de serviços.

Além dessas oportunidades, há vagas para quem tem Ensino Médio incompleto. Elas são para atendente de mesa, auxiliar de açougue, auxiliar de cozinha, auxiliar de cozinha, auxiliar de cozinha, auxiliar de depósito, empacotador, motorista de caminhão (CNH D ou E), repositor.

Já os profissionais com Ensino Médio completo podem trabalhar como analista de frota, analista de inventário, atendente de lanchonete, auxiliar de depósito, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de notas fiscais, açougueiro, chefe de depósito, chefe de seção hortifruti, conferente de carga e descarga, conferente de mercadoria, consultor de vendas, copeira, costureira, cozinheiro industrial, designer gráfico, fiscal de atendimento ao cliente, fiscal de caixa, fiscal de prevenção de perdas, frentista, líder de logística, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de empilhadeira elétrica, operador de loja, recepcionista bilíngue, repositor de mercadorias, técnico de manutenção (limpeza de coifas e exaustores), vendedor de serviços.

Para quem tem curso técnico, as oportunidades são para assistente de TI, técnico de enfermagem (estágio), técnico de enfermagem do trabalho e técnico de suporte (TI). Para candidatos que com Ensino Superior, há oportunidades para analista de desenvolvimento de software, enfermeiro, engenheiro civil, nutricionista e psicólogo. Os interessados precisam enviar currículo para o e-mail: trabalho.smte@gmail.com

Já as pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS que tenham Ensino Fundamental incompleto, as ofertas são para para ASG, auxiliar de de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza e conservação, auxiliar de linha de produção, depositista/carregador, empacotado, escolhedor júnior (separador de material reciclável), operador de câmaras frias e repositor em supermercados.



As aqueles com o Fundamental completo são para ASG, auxiliar de lanchonete, auxiliar de lavanderia, auxiliar de rouparia, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de cozinha, empacotador, jardineiro, maqueiro, operador de loja, porteiro, vigia noturno, vigilante.

Candidatos com Ensino Médio concluído podem trabalhar como agente de portaria, ASG, atendente de restaurante, auxiliar administrativo, auxiliar de logística/operações, auxiliar de pessoal (hospital), auxiliar de saúde bucal, auxiliar de tráfego I (despachante de tráfego), enfestador, estoquista, fiscal de loja, garçom, massoterapeuta, operador de caixa, operador de loja, recepcionista, técnico de enfermagem, técnico em eletrônica JR., técnico em enfermagem Urgência e Emergência (Coren Ativo), técnico em farmácia, técnico em saúde bucal.

Quem tem Ensino Superior completo pode se candidatar às vagas de analista de folha de pagamento (hospital), analista de recursos humanos (hospital), assistente social NASF, assistente social urgência e emergência, cirurgião dentista ESF, educador físico NASF, enfermeiro, enfermeiro urgência e emergência, farmacêutico, farmacêutico urgência e emergência, fisioterapeuta NASF, fonoaudiólogo ESF, médico ESF, nutricionista ESF, psicólogo NASF e terapeuta ocupacional.

Setrab

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece 2.148 vagas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado. Entre os destaques do Painel de Vagas, estão oportunidades para diferentes cargos e escolaridades, como 20 vagas para atendente de lanchonete e 20 para analista de logística, com salários que podem chegar a R$ 3.600,00. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



O total de vagas na região Metropolitana do estado chega a 1.366, sendo 555 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). Entre as oportunidades para ampla concorrência, destacam-se 100 para motorista carreteiro, com exigência de nível médio completo; 15 para consultor de vendas para atuar no Centro do Rio e 50 para operador de supermercados em vários bairros da capital fluminense e para Duque de Caxias, na Baixada. Para PCD, são oferecidas 50 vagas para operador de caixa, 50 para repositor de mercadorias e três para técnico de enfermagem em Campo Grande.

Na região do Médio Paraíba são oferecidas 67 vagas para diferentes funções, com destaque de 16 para motorista de caminhão, com exigência de ensino médio completo, e 10 vagas para auxiliar de linha de produção para atuar em Itatiaia e Valença, respectivamente.





O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF.



Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site Na Região Serrana, as oportunidades são para a cidade de Teresópolis. Nesta semana, os moradores podem concorrer a uma das 160 vagas, entre elas 10 para auxiliar de linha de produção, cinco para carregador de caminhão, 10 para faxineiro e 10 para passador de roupas, entre outras.O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF.Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site www.trabalho.rj.gov.br

Comunidade Católica Gerando Vidas







Luandre A Comunidade Católica Gerando Vidas reúne 719 vagas de emprego para diferentes funções, como auxiliar de serviços gerais em mercados, auxiliar de serviços gerais em comércios, faxineiro predial e faxineira residencial. Além dessas, há oportunidades para operador de caixa em mercados, caixa em lojas, estoquista, auxiliar administrativo, porteiro, recepcionista, auxiliar contábil, vendedor de loja, promotor de vendas, assistente de SAC, operador de loja em mercados e atendente em restaurantes. No site portalemprego.com.br, é possível encontrar a lista completa de ofertas e seus requisitos. As inscrições são realizadas no mesmo site.

A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 180 vagas para diversos cargos, como operador de caixa, auxiliar de atendimento, auxiliar de almoxarifado, auxiliar administrativo, auxiliar de operações, promotor de vendas, vendedor (pap), copeiro, recepcionista, técnico de enfermagem (HC), técnico de enfermagem (CME), técnico de enfermagem (CC), técnico de enfermagem (UTI) e técnico de enfermagem (PSA). Além disso, há oportunidades para gerente de loja, analista de inventário, analista de devolução, analista de de frota, analista de monitoramento, analista de roteirização, líder de logística e especialista de treinamento. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br



AeC





Mudes A AeC abriu 200 vagas para atendente no Rio de Janeiro. Há oportunidades para jornada presencial e home office para candidatos maiores de 18 anos e Ensino Médio completo. Para participar do processo seletivo, os interessados devem se cadastrar no site https://sou.aec.com.br . A primeira etapa do recrutamento é realizada pela internet.





As carreiras do Ensino Superior com o maior número de vagas são: administração (70) e comunicação social (40). Ainda há oportunidades para quem cursa arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, direito, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 21 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 47 no total e também 7 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 71 vagas. Sendo técnico em eletrônica (10) e eletrotécnica (8). Há vagas também para técnico em turismo, técnico em segurança do trabalho, técnico em higiene dental entre outras.



Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, através do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (gedipcal@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais. A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 229 vagas de estágio, nos Níveis Superior, Médio e Técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br As carreiras do Ensino Superior com o maior número de vagas são: administração (70) e comunicação social (40). Ainda há oportunidades para quem cursa arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, direito, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 21 vagas.Há chances para estágio no Ensino Médio, são 47 no total e também 7 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 71 vagas. Sendo técnico em eletrônica (10) e eletrotécnica (8). Há vagas também para técnico em turismo, técnico em segurança do trabalho, técnico em higiene dental entre outras.Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, através do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (gedipcal@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

Em Campos, há dez oportunidades para administração, uma para agropecuária, duas para arquitetura e urbanismo, duas para comunicação social, quatro construção civil, oito para ciências contábeis, 20 para educação, uma para engenharia ambiental, uma para esportes, uma para história, 14 para jurídico, uma para meio ambiente, três para psicologia e quatro para serviço social.



Ciee

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 2.460 oportunidades de estágio, sendo que 1.354 para Ensino Superior. Em Barra Mansa, há73vagas para administração, duas para comunicação social, cinco para construção civil, quatro para ciências contábeis, duas para ciências econômicas, uma para design, três para informática, 12 para jurídico, uma para letras, uma para marketing e uma para produção mecânica.

Em Campos, há dez oportunidades para administração, uma para agropecuária, duas para comunicação social, quatro construção civil, oito para ciências contábeis, 20 para educação, uma para engenharia ambiental, uma para esportes, uma para história, 14 para jurídico, uma para meio ambiente, três para psicologia e quatro para serviço social.

Em Duque de Caxias, são nove vagas para administração, duas para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, uma para construção civil, uma para design, uma para farmácia, uma para informática, uma para jurídico, duas para marketing, três para química, duas para engenharia de produção, uma para saúde e uma para transportes. Já em Macaé, são sete oportunidades para administração, duas para comunicação social, duas para construção civil, dez para educação e uma para marketing.

Em Niterói, são 18 vagas para administração, uma para comunicação social, duas para construção civil, duas para ciências contábeis, 13 para educação, uma para elétrica-eletrônica, uma para esportes, uma para indústria, três para informática, três para jurídico, três para marketing, cinco para letras, uma para produção mecânica e uma para design. Já em Nova Friburgo, há duas oportunidade para administração e uma para educação.

Em Nova Iguaçu, há 25 ofertas para administração, oito para comunicação social, quatro para construção civil, uma para educação, seis para esportes, duas para informática, quatro para jurídico, duas para marketing, uma para meio ambiente, uma para produção mecânica e uma para saúde.

Em Petrópolis, são 26 vagas para administração, uma para arquitetura e urbanismo, uma para comunicação social, cinco para construção civil, cinco para ciências contábeis, dez para educação, uma para engenharia de produção, uma para elétrica-eletrônica, três para informática, duas para licenciatura, duas para marketing, uma para nutrição, uma para produção mecânica, uma para saúde e três para turismo e lazer.

Já em Resende, são duas oportunidades para administração, uma para comunicação social, uma para ciências contábeis, quatro para educação, uma para licenciatura, uma para meio ambiente e uma para engenharia de produção.

No Rio de Janeiro, há 239 vagas para administração, oito para biblioteconomia, 19 para ciências econômicas, três para comércio exterior, 35 para comunicação social, 28 para construção civil, 52 para ciências contábeis, 8 para design, 24 para educação, 17 para elétrica-eletrônica, oito para esportes, 25 para gastronomia, uma para geomática, 34 para informática, 63 para jurídico, cinco para letras, 29 para marketing, uma para meio ambiente, nove para nutrição, nove para produção mecânica, duas para psicologia, três para química, duas para pesquisa, dez para saúde, três para segurança, duas para turismo e lazer, três para engenharia de produção, uma para para secretariado, cinco para arquitetura e urbanismo, cinco para artes, uma para licenciatura, uma para agropecuária, uma para telecomunicações e cinco para arquivologia.

Já em Três Rios, são 12 vagas para administração, uma para agropecuária, duas para arquitetura e urbanismo, duas para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, oito para comunicação social, cinco para construção civil, duas para design, 172 para educação, quatro para esportes, quatro para indústria, cinco para informática, quatro para jurídico, quatro para marketing, uma para meio ambiente, três para nutrição, oito para psicologia, uma para serviço social, uma para transportes, duas para turismo e lazer e 25 para saúde.

Em Teresópolis, há três oportunidades para administração, uma para ciências contábeis, três para informática, quatro para jurídico, uma para licenciatura, uma para psicologia, uma para construção civil, uma para design e uma para marketing.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 1.106 vagas. Em Barra Mansa, são 17 para Aprendiz, 78 para Ensino Médio, cinco para técnico em administração e uma para técnico em saúde. Em Campos, há três ofertas para Ensino Médio — uma para técnico em agropecuária, sete para técnico em informática e duas para técnico em meio ambiente. Em Duque de Caxias, existem 52 oportunidades para Aprendiz, nove para Ensino Médio, uma para técnico em saúde e duas para técnico em química.

Em Macaé, são 30 vagas de Aprendiz, uma para Ensino Médio, uma para técnico técnico em mecânica, uma para técnico em turismo e uma para técnico em segurança. Em Niterói, há 36 vagas para Aprendiz e sete para Ensino Médio, duas para técnico em administração.

Em Nova Friburgo, há uma oferta para Aprendiz e três para Ensino Médio. Já em Nova Iguaçu, são 12 ofertas para Aprendiz, 17 para Ensino Médio, três para técnico em administração, uma para técnico em elétrica-eletrônica e duas para técnico em saúde. Em Petrópolis são dez vagas para Aprendiz e sete para Ensino Médio. Em Resende, são cinco para Aprendiz e dez para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, há 508 vagas para Aprendiz, 163 para Ensino Médio, seis para técnico em mecânica, 12 para técnico em administração, uma para técnico em arte, três para técnico em construção civil, duas para técnico em educação, 29 para técnico em elétrica-eletrônica, duas para técnico em indústria, nove para técnico em informática, sete para técnico em saúde e três para técnico em transportes.



Já em Teresópolis, são três vagas para Aprendiz e duas para Ensino Médio. Em Três Rios, são seis ofertas para Aprendiz, 12 para Ensino Médio, duas para técnico em administração, uma para técnico em indústria, duas para técnico em marketing, uma para técnico em meio ambiente e duas para técnico em transportes.

No Rio de Janeiro, há 515 vagas para Aprendiz, 78 para Ensino Médio, quatro para técnico em mecânica, dez para técnico em administração, uma para técnico em arte, quatro para técnico em construção civil, duas para técnico em educação, 19 para técnico em elétrica-eletrônica, uma para técnico em indústria, sete para técnico em informática, quatro para técnico em saúde e uma para técnico em transportes.



Já em Teresópolis, são três vagas para Aprendiz e duas para Ensino Médio. Em Três Rios, são seis ofertas para Aprendiz, 11 para Ensino Médio, duas para técnico em administração, uma para técnico em indústria, duas para técnico em marketing, uma para técnico em meio ambiente e duas para técnico em transportes.

ISBE

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta 20 vagas de estágio para Ensino Médio em empresas do ramo alimentício e de fotografia. Para vagas de estágio de Nível Superior há uma vaga para administração, uma para ciências contábeis, uma vaga para engenharia de produção, uma para farmácia, uma para química industrial. A empresa também disponibiliza mais 22 oportunidades de estágios distribuídas nas áreas de administração, arquivologia, biblioteconomia, ciências contábeis, direito, desenho industrial e tecnologia educacional. Todos interessados devem realizar o cadastro no site do isbet (www.isbet.org.br), e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.