Empresa de tecnologia e atendimento abre 200 vagas para atendente no Rio de JaneiroMarcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 11/08/2022 15:14 | Atualizado 11/08/2022 15:15

Rio - A companhia de tecnologia e atendimento AeC abriu 200 vagas para atendente, no Rio de Janeiro. A função é responsável pela assistência a clientes por meio de diversos canais de comunicação. Além de remuneração compatível com o mercado, os contratados terão direito a benefícios como plano de saúde e plano odontológico.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos e Ensino Médio completo. Os interessados devem se cadastrar no site . A primeira etapa do recrutamento é realizada pela internet.Há vagas tanto para trabalho presencial como para home office. A definição do modelo de jornada ocorrerá durante a seleção, por isso é desejável que os candidatos possuam infraestrutura para atuar em home office.