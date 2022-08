Vagas para o concurso do Corpo de Bombeiros do Rio serão divididas entre soldados de diversas áreas de atuação (670) e sargentos músicos (130) - Divulgação

Publicado 09/08/2022 18:16 | Atualizado 09/08/2022 19:48

Rio - Com sinal verde do governo do Rio de Janeiro, o concurso para preenchimento de 800 vagas no Corpo de Bombeiros foi autorizado. Publicado no Diário Oficial do estado na segunda-feira, 8, a seleção ofertará vagas para as careiras de soldados e sargentos: 670 serão para soldados em diversas áreas de atuação e 130 para sargentos músicos.

O exame será composto por provas objetivas com 60 questões: 15 questões de língua portuguesa;

15 questões de raciocínio lógico; 30 questões de conhecimentos específicos. A conclusão do ensino médio é exigido para participar do processo seletivo. A data de publicação do edital de abertura de inscrições serão confirmadas em breve. O último concurso foi realizado em 2021, com uma oferta de três mil vagas temporárias para soldados e área da saúde.



A distribuição das vagas para soldados atende as seguintes áreas de atuação: pedreiro (14 vagas); eletricista predial (6); eletricista eletrotécnico (8); bombeiro hidráulico (6); carpinteiro (6); pintor (12); condutor de viatura CNH D (130); condutor de viatura CNH E (100); mecânico de motor à diesel (36); mecânico de motor à gasolina (20); mecânico de motor à 2 tempos (14); mecânico refrigeração automotiva (8); mecânico eletricista automotivo (12); mecânico eletromecânico (12); lanterneiro (16); lanterneiro pintor de automóveis (16); serralheiro (16); borracheiro (12).



Vale destacar que desempenhar a função de motorista e operador de viaturas o candidato precisa possuir carteira de habilitação nas categorias D ou E. As vagas de sargento músico estão divididas da seguinte forma: clarinetista (22); flautista (6); flautinista (2); saxofonista (6); fagotista (2); oboista (3); trompetista (8); trombonista (9); bombardinos (4); tubista (6); trompista (8); contrabaixista (6); percussionista (9); pianista (1); violinista (22); violista (8); violoncelista (8); técnico em telefonia (10); técnico em radiofonia (10); eletrotécnico em comunicações (6); corneteiro (50); mestre de lancha (150).