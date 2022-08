A linha de crédito tem juros de taxa de Selic mais 6% ao ano, com prazo de 48 meses - lkzmiranda - Pixabay - Creative Commons

A linha de crédito tem juros de taxa de Selic mais 6% ao ano, com prazo de 48 meseslkzmiranda - Pixabay - Creative Commons

Publicado 08/08/2022 15:45 | Atualizado 08/08/2022 15:48

São Paulo - O Bradesco começa a oferecer nesta segunda-feira, 8, a contratação de empréstimos por meio da nova rodada do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). A contratação poderá ser realizada pelos dos canais digitais do banco.

A linha, que foi liberada no último dia 25, é garantida pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO), e tem taxa de Selic mais 6% ao ano, com prazo de 48 meses. No Bradesco, a carência para o pagamento da primeira parcela é de seis meses.

Os empréstimos têm limite de até R$ 150 mil, e podem ser contratados por micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. O programa ficará aberto até dezembro 2023, ou enquanto durarem os recursos a ele destinados.

O banco informa ainda que não cobra tarifa de abertura de crédito, e que a linha é isenta do imposto sobre operações financeiras (IOF).

Na sexta-feira, o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, havia adiantado que o banco começaria a operar a linha nesta segunda. Ele pontuou, entretanto, que os volumes concedidos devem ser menores que nas rodadas anteriores, realizadas enquanto vários setores da economia ainda operavam sob as restrições impostas durante a pandemia da covid-19.