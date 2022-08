O Projeto Mulheres Bilíngues terá aulas presencialmente e pela internet - Arquivo Agência Brasil

Publicado 10/08/2022 14:33 | Atualizado 10/08/2022 15:36

A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher está com inscrições abertas para os cursos de idiomas de Inglês e Espanhol gratuitos para mulheres que moram no Rio de Janeiro. O Projeto Mulheres Bilíngues disponibiliza 300 vagas e terá aulas de inglês e espanhol presencialmente e pela internet.

As mulheres interessadas podem se inscrever online . Aquelas sem acesso à internet podem fazer a inscrição nas Casas da Mulher Carioca, em Madureira e em Realengo.É critério de desempate para admissão no curso a mulher ser mãe, chefe de família, estar em vulnerabilidade social, ser negra ou indígena, nesta ordem.As inscrições terminam às 23h59 do próximo domingo, dia 14 de agosto. O curso começa em setembro e terá duração de 3 meses.