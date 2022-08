Energisa contrata trainees para vagas em 11 estados - Energisa/divulgação

Energisa contrata trainees para vagas em 11 estadosEnergisa/divulgação

Publicado 10/08/2022 12:48 | Atualizado 10/08/2022 13:41





Há vagas nos 11 estados onde a empresa detém concessões de distribuição de energia: Rio de Janeiro, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Oportunidade de uma atuação diversificada no setor elétrico, um dos que mais cresce no país. Perspectiva de aproveitamento nos segmentos de geração, distribuição e transmissão e também em atividades inovadoras ligadas à transição energética e às novas fontes de energias renováveis. Esses são alguns dos atrativos do Programa Trainee Energisa 2023, cujas inscrições estão abertas até 12 de setembro no site da empresa Há vagas nos 11 estados onde a empresa detém concessões de distribuição de energia: Rio de Janeiro, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

As inscrições estão abertas para profissionais formados entre dezembro/2017 e dezembro/2021. Entre as carreiras de maior interesse, destacam-se: as Engenharias Elétrica, de Energia, Eletrônica, Automação, Administração, Economia, TI e Estatística.



“A Energisa é hoje uma das principais portas de entrada para a geração de líderes que vai pilotar a transição energética em nosso país. Por isso, estamos em busca de jovens inovadores e que tenham mobilidade, para acompanhar a expansão dos nossos negócios por todo o país”, afirma Antonio Negreiros, diretor de Gente do Grupo Energisa.