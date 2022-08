O objetivo do programa é oferecer um estágio curricular supervisionado aos estudantes do ensino superior da Faetec para atuarem na rede - Faetec/Ascom

O objetivo do programa é oferecer um estágio curricular supervisionado aos estudantes do ensino superior da Faetec para atuarem na redeFaetec/Ascom

Publicado 10/08/2022 10:57 | Atualizado 10/08/2022 12:28

As inscrições do programa Estagiando na Rede, da Faetec, foram prorrogadas até o dia 23 de agosto, para os alunos do curso de Pedagogia. A remuneração total chega a R$ 1.000 por mês. O estágio curricular supervisionado será realizado em um período de seis meses, com possibilidade de renovação. Os interessados devem preencher o formulário disponível no site da Faetec

O objetivo do programa é oferecer o estágio aos estudantes do ensino superior da Faetec do curso de Pedagogia para atuação nas próprias unidades de ensino da rede, assim como na área das diretorias educacionais. Para isso, o candidato deverá selecionar a região em que pretende atuar, com direito à bolsa auxílio no valor de R$ 840, acrescidos de R$ 160 do auxílio transporte, totalizando R$ 1.000 por mês.

O preenchimento das vagas de estágio ocorrerá por meio de processo de seleção dividida em três etapas: inscrição, análise de documentação e avaliação (classificação por CR e entrevista). No ato de inscrição, é necessário anexar a Carta de Apresentação fornecida pela unidade de ensino (constando o curso, o período que está cursando e o Coeficiente de Rendimento - CR do aluno), RG, CPF, currículo atualizado e comprovante de residência.

O candidato deve ficar atento às exigências do edital, entre elas: estar devidamente matriculado a partir do 2º período no curso de Licenciatura em Pedagogia ministrado pelas unidades de ensino superior da Rede Faetec e não estar realizando outro estágio. No caso do estudante do 8º período, é necessário que ele esteja sob orientação de um professor no TCC para participar da seleção.

Para os que optarem pelas cotas a negros e índios, serão destinados 20% das vagas; e aos portadores de necessidades especiais, 10% do total. Na inscrição, o aluno beneficiário de cota deve imprimir, assinar, digitalizar e enviar a declaração de pertencimento étnico-racial. Já o aluno com necessidades específicas precisa encaminhar laudo médico, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID ou Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF).

A partir do dia 29 de agosto será feita a divulgação do ranking e a convocação para entrevistas. A comunicação do candidato selecionado para a vaga de Estágio Curricular Supervisionado será realizada por e-mail pela Divisão de Estágio (Divest). A previsão de início das atividades é no dia 08 de setembro.