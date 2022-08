Fórum Encadear gera expectativa de negócios estimada em R$ 10 mi nos próximos 12 meses - Divulgação Sebrae

Fórum Encadear gera expectativa de negócios estimada em R$ 10 mi nos próximos 12 mesesDivulgação Sebrae

Publicado 19/08/2022 15:11 | Atualizado 19/08/2022 15:33

Rio - O Fórum Encadear, promovido pelo Sebrae na quarta (17) e quinta-feiras (18) em São Paulo, gerou para micro e pequenas empresas a expectativa de negócios estimada em R$ 10 milhões nos próximos 12 meses. Além disso, o evento contou com mais de 1.500 participantes e teve 428 reuniões nestes dois dias.

Entre as empresas que participaram do fórum estão as starups Botnicks, Check Bits, Diamond Bigger, Faceponto, Happmobi, Lets Work, Neokohm, Netconv, Octávia, Original, Quality Storm, Ubots, Web Bula. Já entre os investidores estavam ABFintech, Algar, Bossanova, BR Angels, Angel Investor Club, Distrito, Singia, Cubo, Vivo e Votorantim.

"O Sebrae traz credibilidade, seriedade e segurança para participarmos dessa iniciativa e avançarmos em negócios com o segmento”, afirmou o gerente global da área financeira de compras da Dell Computadores, Rafael Oliveira, que buscava consultorias na área de tecnologia.

O Fórum Encadear ocorre a cada quatro anos, com o objetivo de contribuir para melhorar a competitividade, a sustentabilidade e a inovação entre os pequenos negócios inseridos ou com potencial de inserção nas cadeias de valor de grandes empresas. Nesta edição, a iniciativa teve como mote a agenda ESG: conectando competitividade, inovação e sustentabilidade na cadeia de valor.

Em paralelo às rodadas de negociações, o evento também contou painéis, cujos convidados debateram sobre temas atuais de relevância para o mercado, como sustentabilidade, produtividade e impacto do empreendorismo feminino.

*A repórter viajou a convite do Sebrae