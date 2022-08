O ministro Joaquim Leite e os presidentes da CNI, Robson Braga, e do Sebrae, Carlos Melles - Túlio Vidal/Sebrae

Publicado 17/08/2022 16:29

São Paulo - O Sebrae e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) firmaram um Acordo de Cooperação Técnica visando ao aumento da competitividade dos pequenos negócios industriais, com foco nos pilares de produtividade e inovação, encadeamento produtivo, internacionalização, economia de baixo carbono e ESG. O documento foi assinado nesta quarta-feira, 17, durante o Fórum Encadear, em São Paulo.



Entre as ações previstas pela iniciativa, está a aproximação de grandes empresas do mundo com startups brasileiras a partir de desafios e demandas tecnológicas. Outra frente prevê a capacitação virtual para 900 participantes e a residência para um grupo de 21 empresas até 2025.



O mapeamento de tecnologias também está entre as iniciativas englobadas pela cooperação entre Sebrae e CNI. As metas incluem a criação de um mapa das tecnologias inovadoras das startups brasileiras e dos Institutos de Científicos e Tecnológicos (ICTs); o cadastramento das tecnologias inovadoras mapeadas em uma plataforma internacional de gestão da inovação; e o aprimoramento de software para inserção das informações das startups brasileiras na plataforma de gestão da inovação internacional.



O posicionamento do Sebrae em mercados internacionais, com a abertura de um escritório para os times do Sebrae e da CNI em Nova Iorque, nos Estados Unidos, está na mira do acordo — além do suporte para entidades do ecossistema mapearem as tecnologias com a sua inserção na plataforma de gestão da inovação internacional. Para tal, espera-se capacitar 30 startups nas metodologias utilizadas no projeto até 2025.



"Queremos levar inovação aberta aos pequenos negócios de todo o Brasil. Fazer com que a indústria nacional possa gerar a inovação que permita a elas competir em nível global", destacou o presidente da CNI, Robson Braga.



Também participaram do evento o presidente do Sebrae, Carlos Melles, e o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.

* A repórter viajou a convite do Sebrae