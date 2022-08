Painel discutiu a importância das comunidades de inovação corporativas - Karilayn Areias/Agência O Dia

Painel discutiu a importância das comunidades de inovação corporativas Karilayn Areias/Agência O Dia

Publicado 18/08/2022 17:02

São Paulo - É preciso se conectar e compartilhar o que se sabe. Esse foi um dos conselhos do painel "Desafios e oportunidades de comunidades de inovação corporativas no ecossistema brasileiro", no segundo dia do Fórum Encadear, evento promovido pelo Sebrae em São Paulo. A palestra contou com a participação do chief culture and community officer da Vortex Ventures, Vinny Machado, a head de Experiência e Community Builder da Catalisa Hub, Sabrina Moreira, e contou com a moderação do líder de Inovação Aberta da Catalisa Hub e Corp, Rafael Castro.



"Não menospreze o que você sabe. Qualquer um pode compartilhar seu conhecimento e pode se tornar o mentor de alguém e, consequentemente, aprender também", frisou Castro, funcionário da plataforma que conecta players do ecossistema de inovação.



Já Vinni Machado destacou a importância do profissional liderar a própria carreira. "Não ache que você será como a sua avó, que trabalhou por anos na mesma empresa. O Google está aí, então procure eventos com pessoas da sua área, vá a encontros, mexa-se! Dê um pé em sua própria bunda e tenha atitude. Não fique esperando a motivação vir da sua empresa. É preciso ser seu próprio motivador e criar conexões reais", ressaltou.



Outro ponto, desta vez relatado por Sabrina, é o uso das redes sociais para a criação de comunidades. Entretanto, ela frisa que os melhores negócios ainda são fechados "ao vivo", em bares e cafés, e que apesar do mundo on-line, o empreendedor deve valorizar o off-line.



A head também falou sobre a dificuldade apresentada quando o recorte é empreendedorismo feminino. "É bem complicado fomentar negócios e comunidades entre mulheres sem estimular a rivalidade. Por isso, não tem como criar comunidades sem entrar em pautas que se intersecionam com os negócios", opina.



Por fim, o moderador da mesa, Raphael Castro lembrou como diversidade das comunidades impacta nos resultados obtidos: "Quanto mais diversidade, mais problemas complexos poderão ser resolvidos devido ao repertório desse grupo".



* A repórter viajou a convite do Sebrae