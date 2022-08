Rede varejista abre vagas para programa de trainee - Divulgação

25/08/2022

A Casa&Video está com inscrições abertas para o seu programa de trainee corporativo 2022, em parceria com a 99 Jobs. As oportunidades são para atuação no escritório da empresa com previsão para início em janeiro de 2023. Os interessados devem se inscrever até o dia 30 de setembro pelo site bit.ly/trainee-casaevideo-2022.

Para participar do programa, o candidato deve ter se formado entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022 em qualquer curso e ter disponibilidade para residir na cidade do Rio. Os trainees atuarão nas seguintes áreas: comercial, financeiro, gente e gestão, logística e marketing.



O processo seletivo é 100% online com testes, dinâmica em grupo e entrevista com os gestores e diretoria. Os escolhidos terão direito a salário compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, assistência odontológica, assistência médica, licença maternidade/paternidade estendida, descontos nas lojas, site e APP, folga de aniversário, plano de carreira e totalpass, academia e Pacote de incentivo para candidatos aprovados que residam fora do estado do Rio. Além disso, a empresa garante auxílio-creche, prêmio anual - de acordo com a performance individual e corporativa - e convênios.



“Somos formadores de pessoas. A nossa Casa é inclusiva e diversa, priorizamos um ambiente de respeito, com equidade de gênero e oportunidades para todos. Aqui 54% do time é composto por mulheres e 60% das posições de liderança são ocupadas por elas. Fomos certificados pelo GPTW como um excelente lugar para se trabalhar”, afirma Marcia Lassance, diretora de gente e gestão da companhia.